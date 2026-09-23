Hasta $900 mil líquidos: Así puedes postular a los 5.000 puestos de trabajo disponibles por este Cyber Monday

23 sept. 2026 - 16:30 hrs.

El Cyber Monday todavía no comienza, pero las empresas ya se preparan para el aumento de actividad que genera este evento. En ese contexto, TeamWork abrió 5.000 puestos de trabajo a nivel nacional, de los cuales más de 1.500 deben ser cubiertos durante esta semana.

Las vacantes están principalmente vinculadas al eCommerce y la logística, y las remuneraciones pueden alcanzar los $900.000 líquidos.

Tenemos 5.000 vacantes disponibles a nivel nacional. Esto está enfocado mayormente en lo que es el eCommerce, la logística. Tenemos cargos operativos, administrativos, de supervisión. La verdad es que es bien variado", explicó Camila Muñoz, gerente de Operaciones de TeamWork.

¿Qué trabajos están disponibles?

La oferta incluye puestos para distintos niveles de experiencia. Entre ellos hay operadores de picking, carga y descarga, operadores de grúa, coordinadores de patio y supervisores, entre otros.

A modo de ejemplo, algunos de los cargos informados por la empresa son:

Operador u operadora de picking: 25 cupos, con sueldos líquidos de entre $564.000 y $660.000.

Operador u operadora de grúa: 40 cupos, con remuneraciones de entre $650.000 y $750.000.

Operario u operaria de carga y descarga: 100 cupos, con sueldos de entre $650.000 y $700.000.

Los ingresos más altos corresponden a puestos que requieren condiciones específicas.

"Tenemos cargos que son un poco más técnicos, que son cargos ya de supervisión o también cargos como los operadores de grúa, que necesitan una licencia clase D, que también necesitan experiencia previa en el cargo, y esos cargos obviamente son los que tienen mayor alcance de renta", detalló Muñoz.

Hay opciones para personas sin experiencia

La convocatoria también contempla a quienes buscan ingresar a este tipo de trabajos por primera vez. TeamWork cuenta con un plan de capacitación para algunas de las funciones disponibles.

"También es una gran oportunidad para la gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia y quiere reinsertarse en el mundo laboral, hay un desempleo no menor, incluso de las mujeres también atreverse un poco a entrar a estos nuevos rubros", señaló la ejecutiva.

¿El trabajo puede convertirse en uno permanente?

Aunque las vacantes están asociadas a la preparación del Cyber Monday, la demanda de trabajadores continúa posteriormente con otras temporadas. Por esto, Muñoz explicó que el ingreso mediante servicios transitorios puede abrir la posibilidad de acceder posteriormente a una vacante permanente en alguna de las empresas con las que trabaja TeamWork.

"Ahora viene el Cyber, luego viene el Black, después viene la temporada de Navidad, después la temporada de reemplazo de vacaciones. Entonces, este puede ser el puntapié inicial para poder entrar por servicios transitorios, y esta es una gran puerta de entrada a las grandes empresas", sostuvo.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben ingresar a www.team-work.cl y seleccionar el botón "Postula al Cyber".

En el sitio se pueden revisar las vacantes disponibles y elegir según factores como el lugar de residencia, la experiencia y las expectativas de renta. También es posible postular a más de un cargo.

"Nuestro equipo se contacta con la persona que postula y que cumple con los requisitos, se le pide la documentación necesaria y el ingreso máximo es en 48 horas", explicó Muñoz.

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