Matriz de Unimarc busca entrar al negocio de los supermercados de descuentos: Va por cadena con presencia en Santiago

23 sept. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

SMU busca ampliar su presencia en el mercado de los supermercados de descuento. La compañía presentó ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) los antecedentes para solicitar autorización para adquirir Ahorra Food Depot, cadena chilena que actualmente cuenta con seis locales en la Región Metropolitana.

La eventual operación permitiría a SMU incorporar una red de tiendas que ya está funcionando y avanzar en el desarrollo de un nuevo formato dentro de su modelo de negocios.

El plan de SMU para el formato de descuento

La compañía lleva varios años analizando el modelo de hard discount, que busca ofrecer una selección acotada de productos y precios competitivos.

El gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, explicó que “este es un formato que hemos estudiado durante varios años, visitando cadenas en México, Colombia, Ecuador y Perú y analizando el potencial de adaptación a las características del mercado chileno”, señaló.

Antes de buscar la eventual adquisición de Ahorra Food Depot, SMU también realizó pruebas para evaluar el modelo en Chile.

“Es así como hemos venido trabajando en probar el modelo con clientes, evaluando el surtido, los precios y la experiencia de compra, con resultados muy positivos. A esto se suma nuestra ventaja competitiva como operador multiformato en el país, con una logística robusta y un amplio portafolio de marcas propias consolidadas, entre otros elementos que contribuirían al éxito de este nuevo formato”, dijo Gálvez.

Una cadena con seis locales

Ahorra Food Depot, vinculada a la familia Alvo, opera actualmente seis tiendas en la Región Metropolitana.

Según SMU, adquirir esta cadena le permitiría incorporar locales que ya se encuentran operativos y acelerar la apertura de nuevos establecimientos bajo este formato.

La compañía actualmente desarrolla su negocio a través de Unimarc, Súper 10 y Alvi, mientras que también mantiene operaciones en Perú mediante las marcas Mayorsa y Maxiahorro.

Otros actores del formato

El segmento de supermercados de descuento ya cuenta con otros participantes en Chile. Entre ellos están Cencosud, a través de Don Salva, que recientemente alcanzó los 10 locales, y Mass, perteneciente al grupo peruano Intercorp.

SMU es, además, la única supermercadista chilena con tiendas en las 16 regiones del país.

Por ahora, la adquisición de Ahorra Food Depot se encuentra sujeta al proceso ante la Fiscalía Nacional Económica, luego de que SMU presentara los antecedentes para solicitar la autorización.

Todo sobre Supermercados