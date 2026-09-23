Crecen los rumores de quiebre entre Emilia Dides y Sammis Reyes: Revelan supuesta infidelidad y fin de la relación

23 sept. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que comenzó como un rumor de distanciamiento entre Emilia Dides y Sammis Reyes dio un giro en las últimas horas. Aunque el deportista intentó frenar las especulaciones publicando una imagen junto a la modelo en sus redes sociales hace unos días, los reportes insisten en que la pareja atraviesa su momento más crítico e, incluso, habría puesto fin a la relación.

El tema cobró mayor fuerza tras las revelaciones del periodista Pablo Candia en el programa "Sígueme" de TV+, quien aseguró que el quiebre se habría concretado el 15 de septiembre luego de un tenso enfrentamiento motivado por un hallazgo en el teléfono del deportista.

Las razones detrás del supuesto quiebre

De acuerdo con lo expuesto en el espacio televisivo, la cantante habría notado un cambio de actitud de Reyes durante los constantes viajes que este realizaba por compromisos laborales y presentaciones de su libro. Ante esa situación, la modelo y cantante habría revisado el celular del atleta, encontrando conversaciones que darían cuenta de una supuesta infidelidad.

A este escenario se sumaría la molestia de la comunicadora por la exposición del deportista a diversas polémicas públicas y su vinculación con proyectos comerciales que sufrieron cuestionamientos recientes, como el del Boss Fitness, situaciones de las que ella habría preferido mantenerse al margen.

La estrategia de la pareja

Pese a que el propio Sammis Reyes compartió una fotografía en su cuenta de Instagram declarando su amor a la cantante, publicación que ella no reposteó ni interactuó, el entorno del programa donde trabaja Dides estaba al tanto de la situación, ya que ella lo habría comentado con la producción, según comentó Candia.

Según los antecedentes expuestos por la prensa, la intención de mantener la situación en reserva o desmentirla públicamente respondería a un intento por bajar la tensión mediática que rodea a ambos, especialmente considerando que a principios de este año se convirtieron en padres.

Por ahora, ninguno de los dos ha entregado una declaración oficial que confirme o descarte de manera definitiva el estado de su relación.