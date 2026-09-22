La particular petición de Sammis Reyes en redes sociales tras sufrir problema médico en la madrugada

22 sept. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

Sammis Reyes sorprendió a sus seguidores con una particular petición relacionada con un problema de salud.

El deportista compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que buscaba un dentista que pudiera atenderlo a primera hora. La razón: se le rompió un diente y necesitaba resolver la situación antes de una actividad que tenía agendada.

En la publicación, Reyes explicó que tenía una charla programada para las 10:00 horas y pidió ayuda para encontrar un profesional que pudiera recibirlo antes de ese horario: "¿Algún dentista que me pueda ver mañana a las 8:00am o antes?".

La petición de Sammis Reyes en redes sociales

El exjugador de la NFL agregó que el problema había ocurrido poco antes de realizar la publicación. En la imagen compartida en sus historias también se puede leer: "Tengo una charla a las 10:00 a.m. y se me acaba de romper un diente".

En la historia también incorporó un espacio para que quienes vieran la publicación pudieran responderle, acompañado del mensaje "Pleeease".

La petición llamó la atención por la forma directa en que recurrió a sus seguidores para intentar encontrar una alternativa que se ajustara a su agenda, mediante una publicación realizada durante la madrugada.

Hasta el momento, Sammis Reyes no ha publicado más detalles que revelen si finalmente logró solucionar el problema que lo llevó a buscar un dentista.