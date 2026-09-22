Discurso en la ONU: Trump dice que debe decidir entre alcanzar un acuerdo con Irán o llevar ese país "al infierno"

22 sept. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump dijo hoy martes que debía decidir entre alcanzar un acuerdo con Irán o llevar ese país "al infierno", en un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

"Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones" legislativas previstas en Estados Unidos en noviembre, añadió el presidente estadounidense.

El discurso del mandatario estadounidense fue francamente confrontacional, asegurando además que "Cuba caerá" y advirtiendo a la ONU con usar su "poderío militar" para proteger los intereses de EEUU en América Latina.

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Respuesta de Irán

Irán intensificará su respuesta si Estados Unidos lanza nuevos ataques contra la república islámica que soportaron sus condiciones para poner fin a la guerra tras el fracaso del acuerdo alcanzado en junio con Washington, declaró a la AFP el portavoz de los Guardianes de la Revolución.

"Si actúa de manera imprudente y la historia se repite, nuestra resistencia sin duda se intensificará, fortalecida por la experiencia adquirida", dijo el vocero del cuerpo militar, Hosein Mohebi, en una entrevista con la AFP.

Cerró diciendo que "esta vez, no nos limitaremos a tomar represalias; adoptaremos una postura ofensiva, y Estados Unidos se arrepentirá de sus acciones, sufrirá una humillación más grande que nunca".

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