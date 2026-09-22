Hermano de Lady Di lanza duras acusaciones contra Carlos III a casi 30 años de su muerte

22 sept. 2026 - 03:50 hrs.

¿Qué pasó?

A casi 30 años de la muerte de Diana de Gales "Lady Di", su hermano Charles Spencer vuelve a poner en el foco a la familia real británica con su nuevo libro, Swan Song: Diana, My Sister ("El canto del cisne: Diana, mi hermana").

La publicación sale a la venta este martes, pero sus extractos ya generaron polémica luego de ser difundidos por el Daily Mail.

Las acusaciones contra Carlos III

Uno de los principales señalados por Spencer es Carlos III, quien en 1997 era el príncipe de Gales y estaba casado con Diana.

Según su relato, el entonces príncipe habría mostrado "de una jovialidad despreocupada", como si "se hubiera ganado la lotería", durante una conversación telefónica tras el accidente en París que terminó con la vida de la princesa el 31 de agosto de 1997.

Spencer sostiene que Carlos veía en la muerte de Diana la posibilidad de "casarse con la mujer que amaba", Camila, actual reina consorte.

También acusa al monarca de haber mostrado "desprecio" hacia Diana y de decir que ella sería "olvidada pronto", además de recordar la disputa que ambos mantuvieron por la participación de Guillermo y Enrique en el funeral de su madre.

El Palacio de Buckingham respondió a estas afirmaciones con una declaración poco habitual: "El dolor de un duelo familiar puede nublar la razón, afectar el juicio y alterar los recuerdos".

En una entrevista con el Mail on Sunday, Spencer, de 62 años, mantuvo sus dichos y cuestionó que el rey ponga en duda su testimonio.

Imagen creada con IA

Las revelaciones sobre Diana e Isabel II

El libro también sostiene que Diana llegó a considerar la anulación de su matrimonio tras descubrir una pulsera que Carlos había comprado para Camila.

Spencer afirma además que su hermana tuvo pensamientos suicidas y que condujo en varias ocasiones hasta Beachy Head, un acantilado al sur de Inglaterra, aunque el amor por sus hijos "le impidió ir más lejos".

Respecto de Isabel II, fallecida en 2022, Spencer asegura que la reina reaccionó inicialmente con "irritación" al conocer el accidente de Diana y que habría preguntado: "¿Qué ha hecho ahora?".

También afirma que, tras la muerte de Lady Di, la monarca propuso devolverle el título de Alteza Real que había perdido después de su divorcio de Carlos en 1996, oferta que su hermano rechazó.