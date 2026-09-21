"Falla en la Matrix": Una tripulante de la Fragata Libertad "desapareció" en pleno vivo y el video es furor en redes

21 sept. 2026 - 14:36 hrs.

Un video de apenas seis segundos se convirtió en el momento más comentado del regreso de la Fragata ARA Libertad a Buenos Aires. En la escena, una tripulante uniformada termina una entrevista para el canal argentino TN (Todo Noticias), saluda al cronista, camina un par de pasos por detrás y, cuando la cámara vuelve a enfocar la cubierta, ya no está. La secuencia se replicó en TikTok y X bajo etiquetas como "falla en la Matrix" y desató teorías paranormales.

La explicación es mucho menos épica que las hipótesis que circulan en redes: una combinación de movimiento de cámara y de otros tripulantes cruzando el encuadre generó la ilusión de que la mujer se había esfumado. La protagonista, que no desapareció ni cambió de dimensión, tiene nombre y trayectoria propia. Se trata de la teniente de navío Loreley Beratz, odontóloga de profesión y actual integrante del Cuerpo Profesional de la Armada Argentina.

El video se difundió durante la cobertura en vivo del arribo del buque escuela al Apostadero Naval Buenos Aires el sábado 19 de septiembre de 2026, tras casi seis meses de navegación. El episodio, aunque anecdótico, funcionó como puerta de entrada para que millones de usuarios de la región se enteraran de que la nave más simbólica de la Armada Argentina había vuelto a puerto.

TN CAPTO UNA FALLA EN LA MATRIX EN VIVO 🗣



Estaban entrevistando a una mujer, pasa por atrás del periodista y desaparece pic.twitter.com/81lmoyTOvT — ElBuni (@therealbuni) September 20, 2026

Qué es la Fragata Libertad y por qué su regreso es noticia

La Fragata ARA Libertad es el buque escuela de la Armada Argentina y una de las embarcaciones a vela más grandes en actividad del mundo. Fue construida en el astillero estatal AFNE-Río Santiago y entró en servicio en 1963. Desde entonces, cada año zarpa con una nueva promoción de guardiamarinas que completa su formación práctica en alta mar, en un recorrido que combina navegación, ceremonial diplomático y representación del país en puertos extranjeros.

Este 54° Viaje de Instrucción comenzó el 11 de abril de 2026 con 256 integrantes a bordo —oficiales, guardiamarinas y suboficiales— y duró 161 días. La embarcación visitó nueve puertos extranjeros antes de regresar al muelle porteño, donde cientos de familiares esperaban con carteles, banderas y reencuentros que, esta vez, quedaron parcialmente eclipsados por un clip de redes sociales.

La entrevista que cambió el eje de la cobertura

Durante el arribo, el móvil de TN subió a cubierta para tomar testimonios de la tripulación. Beratz, que ya había pasado meses lejos de su familia, respondió a las preguntas con naturalidad y habló de las sensaciones del regreso y del reencuentro pendiente con sus seres queridos, según reprodujo Minuto Uno. La entrevista transcurrió sin sobresaltos hasta el saludo final.

Segundos después, la teniente se dio vuelta para retirarse. La cámara —hasta ese momento fija sobre la charla— realizó un ligero panorámico para mostrar la cubierta y a los demás integrantes. En ese instante, dos o tres tripulantes cruzaron entre el objetivo y Beratz. Cuando el plano volvió a estabilizarse, la protagonista de la nota ya no estaba en el cuadro. La escena dura apenas seis segundos, pero fue suficiente para que el clip se replicara por toda la región y llegara incluso a portales de Chile, Guatemala y España.

La explicación técnica: por qué el cerebro se confunde con este tipo de escenas

Lo que ocurrió no es un truco de cámara ni un fallo digital. Se trata de un efecto conocido por camarógrafos y directores de fotografía: cuando un plano se mueve —en este caso, con un ligero paneo lateral— y simultáneamente pasan cuerpos entre el sujeto y el objetivo, se produce una oclusión visual momentánea. El cerebro humano tiende a "rellenar" la escena y a esperar que el sujeto aparezca donde lo dejó; cuando eso no sucede, interpreta la ausencia como algo anómalo.

El fenómeno se acentúa por dos factores técnicos. Uno es el paralaje, la aparente diferencia de posición de un objeto cuando cambia el punto de observación. El otro es que Beratz caminaba en diagonal, saliendo del plano por el ángulo natural de su desplazamiento y no —como parece en el recorte viral— hacia el centro de la cubierta. Sumado a la corta duración del clip que circula en redes, cortado justo antes de que la teniente reapareciera en otro sector del buque, el resultado es un video que sugiere una desaparición que nunca ocurrió.

Quién es Loreley Beratz, la protagonista involuntaria del clip

Antes de vestir el uniforme de la Armada, Loreley Beratz era licenciada en Odontología. Oriunda de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, ingresó al Curso de Integración Naval (CUINA), el programa que la Escuela Naval Militar ofrece a profesionales universitarios que quieren sumarse al Cuerpo Profesional de la fuerza. El CUINA le permitió egresar con el grado de teniente de fragata y avanzar en su carrera militar mientras conservaba su especialidad sanitaria.

En una publicación institucional difundida durante su etapa de formación, Beratz había destacado la importancia de conocer los medios navales durante la instrucción complementaria en Puerto Belgrano. Su trayectoria posterior la llevó a integrar la dotación del 54° Viaje de Instrucción, donde combinó tareas asistenciales con las funciones propias de su grado. La escena viral la sorprendió justo cuando estaba por reencontrarse con su familia después de casi seis meses fuera del país.

Por qué estos videos se viralizan una y otra vez

El clip de la Fragata Libertad se sumó a una larga lista de fragmentos televisivos que parecen contener "algo inexplicable" y que, en realidad, se explican por edición, ángulo o movimientos cotidianos. Cada cierto tiempo un video de este tipo se viraliza —una persona que "desaparece" del encuadre, un objeto que parece moverse solo, una sombra que no coincide con el cuerpo—, y la revisión del plano completo suele confirmar que se trata de un efecto óptico habitual y no de un fenómeno paranormal.

Este tipo de percepciones erróneas se explica por un fenómeno estudiado en la psicología cognitiva llamado ceguera al cambio (change blindness): el cerebro no procesa cada fotograma de manera independiente, sino que construye una escena estable y descarta variaciones que considera irrelevantes. Cuando el cambio sí es notorio —una persona que sale del cuadro—, el observador siente que algo "extraño" pasó, aunque la explicación sea puramente óptica.

El regreso de la Fragata Libertad quedará en los registros de la Armada como una jornada emotiva y sin incidentes. Y el video de Loreley Beratz, por su parte, seguirá circulando en redes como recordatorio de que, a veces, lo que parece un enigma solo necesita un plano más amplio para revelarse como algo mucho más simple.

Todo sobre Argentina