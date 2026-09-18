Temblor en Argentina se percibió en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

18 sept. 2026 - 01:17 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 01:11 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 191 kilómetros al norte de San Antonio de los Cobres, a 250 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.