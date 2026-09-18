Temblor en Argentina se percibió en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 01:11 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 191 kilómetros al norte de San Antonio de los Cobres, a 250 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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