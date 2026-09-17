Temblor afecta a la zona norte del país: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

17 sept. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 19:11 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 45 kilómetros al sureste de Quillagua, a 85 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.