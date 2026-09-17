Temblor afecta a la zona norte del país: Conoce cuál fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 19:11 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 45 kilómetros al sureste de Quillagua, a 85 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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