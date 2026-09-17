Conductora de Meganoticias abrió el noticiero con un inesperado pie de cueca

17 sept. 2026 - 19:27 hrs.

Las Fiestas Patrias ya se viven en Meganoticias y este jueves 17 de septiembre la celebración comenzó con un baile de cueca en pleno estudio.

La conductora Maribel Retamal abrió la edición de Meganoticias Ahora PM con un pie de cueca junto al periodista del área digital del canal, Agustín Brun, quienes se animaron a bailar en vivo ante las cámaras.

Antes de comenzar, Maribel incluso presentó el momento con unos versos: "Comienza Meganoticias Ahora PM, que con pasión cada día informamos. Sumamos a Mega 2 a la transmisión para esta fiesta que juntos celebramos".

"Tremendo bailarín"

Tras el baile, la conductora destacó el desempeño de su compañero y aseguró entre risas: "Oye, tremendo bailarín".

El periodista contó que le encanta la cueca y que comenzó a practicar hace poco, aprovechando además de enviar un saludo a la Academia Diego Arenas.

"Se pasó. Se pasó", cerró Maribel, sorprendida con los pasos de su compañero.

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