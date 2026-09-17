Disley Ramos apunta a nula autocrítica de Luis Jiménez tras infidelidad: "No lo vi como que realmente asume su error"

17 sept. 2026 - 18:38 hrs.

La aparición pública de Luis "Mago" Jiménez en un programa de Chilevisión continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo.

Esta vez fue el turno de Disley Ramos, expareja del deportista, quien rompió el silencio para dar su ácida visión sobre los dichos del exfutbolista, quien la semana pasada habló por primera vez de su ruptura con Gala Caldirola, la que se produjo debido a una infidelidad con Coté López.

Las declaraciones de Disley Ramos

Durante su participación en el programa de Canal 13, Ramos reveló que ya presentía el tono evasivo de la entrevista del exvolante chileno.

"Yo digo 'yo creo que no va a decir mucho, creo que va a llorar, se va a justificar, pero no va a decir nada'. Y en conclusión, se vio eso", manifestó la influencer.

Para Disley, Jiménez desaprovechó la pantalla para mostrar una postura madura y hacerse responsable de sus actos: "Tenía la instancia para tener una opinión y dijo poco (...) Perdió una oportunidad para quedar menos mal de lo mal que había quedado".

Disley Ramos / Instagram

"Yo creo que es un hombre arrepentido, pero que también se pusiera los pantalones de cierta manera. Al final se justificó, no lo vi como un hombre que realmente asume su error", dijo.

Finalmente, Disley dejó en claro que no guarda mayor interés ni afecto hacia Jiménez, y señaló que prefiere no darle importancia a alguien que ya no está en su vida.

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