Ministerio de Energía aclara que no existe "ninguna propuesta formal" para implementar venta de bencina con etanol

17 sept. 2026 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Energía aclaró que no existe una propuesta formal para incorporar etanol a la bencina comercializada en Chile, luego de que una publicación de la agencia internacional Reuters difundiera antecedentes sobre un eventual proyecto para utilizar gasolina E10.

La información señalaba que el Gobierno estaría analizando esta alternativa para enfrentar las alzas en el precio de los combustibles, mediante una mezcla compuesta por un 90% de bencina y un 10% de etanol.

¿Qué dijo el Gobierno?

La cartera descartó haber impulsado una iniciativa sobre esta materia y emitió un breve comunicado: “El Ministerio de Energía declara que no ha realizado ninguna propuesta formal, interna o externa, respecto a esta materia”, sostuvo.

¿Qué planteaba el supuesto proyecto?

De acuerdo con los documentos citados por Reuters, el uso de gasolina E10 permitiría reemplazar parcialmente el actual aditivo MTBE por etanol, descrito en esos antecedentes como una opción de menor costo y más sustentable.

La eventual implementación también requeriría modificaciones en la infraestructura de las refinerías y terminales de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Según el informe difundido por la agencia, estas obras representarían una inversión cercana a los US$10,8 millones. A su vez, el cambio técnico podría generar un ahorro anual estimado en US$107 millones en el suministro de combustibles del país.