Temblor sacude al sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,5 en la región de Los Lagos, cuando el reloj marcaba las 12:51 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al sureste de Bahía Mansa, a 24 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas