Temblor sacude al sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

17 sept. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,5 en la región de Los Lagos, cuando el reloj marcaba las 12:51 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al sureste de Bahía Mansa, a 24 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.