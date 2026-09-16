Así fueron los pie de cueca del Presidente Kast en su primera inauguración de las fondas del Parque O'Higgins

16 sept. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este miércoles, el Presidente de la República, José Antonio Kast, bailó los tradicionales pies de cueca en su primera inauguración de las fondas del Parque O'Higigins, en el marco de las Fiestas Patrias 2026.

El mandatario se lució junto a otras autoridades, luego de dar el tradicional discurso de inauguración, generando diversas reacciones entre sus seguidores y detractores.

Los pie de cueca

El mandatario abrió la pista en compañía de la Primera Dama, María Pía Adriasola, al ritmo de "La Rosa el Clavel".

Luego del primer pie de cueca, se sumaron al bailar el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el Delegado Presidencial de Región Metropolitana, German Codiina.

Las autoridades, acompañadas por sus parejas de baile, protagonzaron un pie de cueca al ritmo de "Viva la Virgen del Carmen".

En la tercera cueca, "La Consentida", se sumaron a la pista la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, además de la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulff.

La historia detrás de los pañuelos del Presidente y la Primera Dama

Los pañuelos utilizados para bailar por la pareja presidencial fueron confeccionados especialmente por internos del Centro de Educación y Trabajo (CET) del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto. Las piezas llevaban bordadas sus respectivas iniciales.

Los textiles fueron elaborados en los talleres del recinto y entregados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. La iniciativa buscó destacar el trabajo y aprendizaje de las personas privadas de libertad que participan en los programas laborales de Gendarmería, además de conmemorar la instauración del 18 de julio como Día Nacional de la Reinserción Social.

Al recibirlos, Kast agradeció la labor y destacó la relación entre seguridad y reinserción: “Así como estamos velando por la seguridad, también estamos velando por la reinserción, esa oportunidad que tiene que tener toda persona de poder estar de nuevo al servicio de la comunidad”.

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