EXCLUSIVO | Sin PGU antes del "18": Contraloría exige al IPS explicar falla que afectó a 53 mil pensionados

16 sept. 2026 - 13:32 hrs.

La Contraloría General de la República ofició al Instituto de Previsión Social (IPS) para que explique la falla que dejó a cerca de 53 mil pensionados sin recibir oportunamente la Pensión Garantizada Universal (PGU) u otros beneficios previsionales durante septiembre.

Según el documento al que accedió Mega Investiga, el organismo fiscalizador tomó conocimiento de una “eventual falta de pago o pago incompleto” que afectaría a numerosos beneficiarios y exigió al IPS detallar las circunstancias en que se produjo el problema.

En particular, la Contraloría solicitó informar la efectividad y alcance de la situación, la cantidad exacta de personas afectadas, sus causas, las áreas internas involucradas y las medidas adoptadas para enfrentar la contingencia.

El requerimiento fue firmado este miércoles 16 de septiembre por el jefe de la División de Fiscalización, Ricardo Provoste, por orden de la contralora general Dorothy Pérez. El IPS tendrá un plazo de cinco días hábiles, contado desde la recepción del oficio, para remitir todos los antecedentes solicitados.

Error afectó a pensionados de BICE Vida

El requerimiento se produjo luego de que miles de pensionados de BICE Vida reportaran que este martes 15 de septiembre no recibieron en sus cuentas la PGU ni otros beneficios previsionales, pese a que debían ser depositados junto con su pensión habitual.

El IPS reconoció que el problema afectó a aproximadamente 53 mil personas y atribuyó la situación a una equivocación en un archivo remitido por la compañía de seguros.

De acuerdo con la institución, se habilitaron cerca de 48 mil pagos para ser cobrados presencialmente en sucursales de BancoEstado. Los otros cinco mil casos serían gestionados como depósitos directos por BICE Vida durante este miércoles.

Las personas afectadas comenzaron a ser notificadas por el IPS y la aseguradora para informarles la modalidad mediante la cual podrán acceder a sus recursos.

El organismo previsional aseguró, además, que tomó contacto con la compañía para solicitar medidas correctivas y evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Ahora deberá responder ante la Contraloría no solo por la cantidad de pensionados afectados, sino también por las responsabilidades internas y las acciones implementadas para superar la emergencia antes de Fiestas Patrias.

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