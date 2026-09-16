Encontraron a joyero de 67 años secuestrado a pasos de La Moneda: Carabineros lo rescató maniatado en San Bernardo

16 sept. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial permitió el rescate con vida de un joyero de 67 años que había sido secuestrado a solo metros del Palacio de La Moneda, en pleno centro de Santiago. El comerciante fue abordado violentamente en la intersección de las calles Teatinos y San Pablo mientras salía de su taller, y fue subido por la fuerza a un furgón que tenía encargo por robo desde mayo de 2021.

La alerta oportuna de los vecinos que presenciaron el atraco permitió a Carabineros rastrear la ruta del vehículo mediante las cámaras de seguridad de las autopistas urbanas. El seguimiento terminó en la comuna de San Bernardo, donde el personal policial interceptó el furgón, liberó a la víctima, que se encontraba amarrada en el área de carga del vehículo, y detuvo a tres hombres venezolanos de 19, 21 y 29 años.

Exigían claves bancarias e intentaban saquear su taller

Según los antecedentes del caso, los captores tenían retenido al comerciante mientras le exigían las claves de sus cuentas bancarias para retirar el dinero. Sin embargo, el objetivo principal del grupo era obligarlo a dejarlos entrar a su taller de joyería para robar todos los objetos de valor que había allí.

Un testigo relató el momento exacto en que abordaron al adulto mayor en la vía pública: "Viene un caballero caminando con su mochila, saliendo de su trabajo. Me percato de que vienen dos chicos del otro lado de la vereda viéndolo, avanzaron hacia él y lo terminan levantando para subirlo a una camioneta blanca que estaba estacionada frente al edificio".

La versión de las autoridades y la investigación en curso

El caso causó conmoción por la cercanía con el Palacio de La Moneda y reabrió la discusión sobre la seguridad en el casco histórico de la capital. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó la eficacia del procedimiento, pero precisó que la tipificación del delito quedará en manos de la Fiscalía:

"Si fue secuestro extorsivo o un robo con retención, corresponde al Ministerio Público. Esto es materia de investigación aún. Lo que sabemos es que una persona es subida por la fuerza a un vehículo y, gracias a la denuncia y a la rápida acción policial, Carabineros interviene, se detiene a tres personas de nacionalidad venezolana y es liberada la persona que estaba cautiva", señaló la autoridad.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, enfatizó la reserva de las diligencias a cargo del departamento especializado OS9 para determinar si existió un seguimiento previo a la víctima:

"En definitiva, se logra la detención en la comuna de San Bernardo de estos tres ciudadanos extranjeros y lo más importante es la recuperación de la persona, quien estaba amarrada. Todo lo que dice relación con la motivación, el origen y los fines forma parte de la investigación que lleva a cargo el Departamento OS9", concluyó el alto mando institucional.