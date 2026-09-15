"Peaje a luca": Estas son las carreteras que tendrán tarifa especial para salir de Santiago en Fiestas Patrias

15 sept. 2026 - 16:30 hrs.

Más de 400 mil vehículos se espera que salgan de Santiago entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, en uno de los principales movimientos de personas por las celebraciones de Fiestas Patrias.

Ante el aumento del flujo, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, implementó un plan de contingencia para las principales carreteras, que contempla entre sus principales medidas el tradicional “peaje a luca” para vehículos livianos, descuentos para camiones de dos o más ejes y restricciones para el tránsito de vehículos de carga.

A esto se suma el refuerzo de los equipos de asistencia en las distintas rutas, mientras que el Ministerio de Transportes desarrolla un plan de fiscalización de buses interurbanos y rurales.

¿Dónde estará el “peaje a luca”?

Durante la salida de Santiago, el jueves 17 de septiembre, los vehículos livianos podrán acceder a una tarifa de $1.000 entre las 07:00 y las 13:00 horas en distintos puntos de las principales carreteras.

La medida estará disponible en:

Ruta 68: peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa.

Ruta 5 Sur: peaje Nueva Angostura, en ambos sentidos.

Ruta 5 Norte: peaje Las Vegas, en ambos sentidos.

El beneficio volverá a aplicarse el viernes 18 de septiembre, entre las 07:00 y las 10:00 horas, en los mismos peajes de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte.

En el caso de la Ruta 5 Norte, VíasChile informó que se proyectan más de 221 mil desplazamientos por el tramo Santiago-Los Vilos durante el periodo comprendido entre el miércoles 16 y el lunes 21 de septiembre.

Descuento del 50% para camiones

El plan también contempla beneficios para camiones de dos o más ejes, con una rebaja del 50% en el valor del peaje durante la madrugada.

El descuento estará disponible el jueves 17 y viernes 18, entre las 00:00 y las 07:00 horas, en:

Peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, en dirección a la costa.

Peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos.

Peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 Sur, en ambos sentidos.

La medida busca incentivar que parte del tránsito de vehículos pesados se concentre fuera de los horarios de mayor circulación de vehículos particulares.

Restricción para camiones durante el día

Junto con las tarifas especiales, las autoridades establecieron restricciones para el tránsito de camiones durante las horas de mayor flujo.

El jueves 17, entre las 12:00 y las 19:00 horas, la restricción se aplicará en:

Ruta 5 Norte: dirección norte, entre enlace Lo Pinto y enlace Llay Llay.

Ruta 68: dirección a la costa, entre Vespucio y enlace Algarrobo.

Ruta 5 Sur: ambos sentidos, entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén.

El viernes 18, la medida se repetirá entre las 09:00 y las 15:00 horas, en los mismos tramos y sentidos.

Estas restricciones también contemplan medidas especiales para el retorno a Santiago durante el domingo 20 de septiembre.

Ruta 5 Norte tendrá más de 221 mil desplazamientos

En el caso de la Autopista Nueva Aconcagua, que comprende el tramo Santiago-Los Vilos de la Ruta 5, VíasChile proyecta más de 221 mil desplazamientos por la Plaza de Peaje Lampa durante el periodo de Fiestas Patrias.

La jornada de mayor salida será el jueves 17, con más de 33 mil vehículos en dirección norte. Para el regreso, el mayor flujo se espera el domingo 20, con más de 36 mil vehículos ingresando a Santiago.

Ante este escenario, la concesionaria dispondrá permanentemente de seis grúas para vehículos pesados, seis para vehículos livianos, seis ambulancias avanzadas y 12 vehículos de patrullaje, además de equipos adicionales durante las jornadas de mayor demanda.

Recomendaciones para quienes saldrán de Santiago

Las autoridades y concesionarias llamaron a los conductores a planificar el viaje con anticipación, revisar las condiciones del vehículo y evitar, cuando sea posible, los horarios de mayor congestión.

Además, se recomienda revisar previamente el estado del TAG y mantenerse informado sobre las condiciones del tránsito antes y durante el desplazamiento.

Con más de 400 mil vehículos proyectados en las principales rutas de salida de Santiago, las autoridades esperan que las tarifas especiales y las restricciones permitan distribuir de mejor manera el flujo durante uno de los periodos de mayor movilidad del año.