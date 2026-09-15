Confirmado | Cómo identificarte como persona cuidadora en el Registro Social de Hogares en Chile

15 sept. 2026 - 15:30 hrs.

El Registro Social de Hogares (RSH) ofrece un complemento específico que permite a quienes cuidan sin remuneración a otra persona identificarse formalmente como persona cuidadora. Se trata de un beneficio orientado a visibilizar la labor de miles de personas en Chile que ejercen cuidados no reconocidos económicamente, y a facilitar su acceso a servicios y beneficios específicos.

El trámite es gratuito, se puede realizar de manera online con ClaveÚnica y otorga la posibilidad de obtener la Credencial de Persona Cuidadora, que da acceso a atención preferente en instituciones asociadas y beneficios en la Red de Empresas Chile Cuida.

Estos son los detalles del complemento y cómo solicitarlo.

¿Qué es el complemento por cuidados en el Registro Social de Hogares?

El complemento por cuidados es una declaración específica dentro del Registro Social de Hogares que permite a una persona identificarse como cuidadora de otra que requiere cuidados, siempre que la labor se realice sin remuneración.

La identificación no se hace por autoreporte libre. La persona que requiere cuidados debe estar en alguna de las bases administrativas que el RSH reconoce para acreditar la necesidad de cuidados.

¿A quiénes está dirigido el complemento?

El complemento está dirigido a quienes cuidan, sin recibir pago, a personas que se encuentran en alguna de las siguientes condiciones:

Dependencia moderada o severa .

. Discapacidad .

. Invalidez .

. Necesidades educativas especiales.

La condición debe estar registrada en alguna de las bases administrativas del Estado que el RSH utiliza para reconocer la necesidad de cuidados.

¿Cuántas personas cuidadoras se pueden declarar por persona que requiere cuidados?

La ficha oficial establece dos reglas clave:

Una persona que requiere cuidados puede declarar hasta tres personas cuidadoras . De ellas, una es la principal y hasta dos son secundarias . Solo puede existir una persona cuidadora principal por cada persona que requiere cuidados.

. De ellas, y hasta . Solo puede existir una persona cuidadora principal por cada persona que requiere cuidados. Una persona que ejerce labores de cuidados puede declarar hasta tres personas a su cargo.

Esta estructura busca reflejar realidades comunes: familias donde el cuidado se distribuye entre varias personas, y personas cuidadoras que atienden a más de un integrante del hogar familiar.

¿Qué bases administrativas reconocen a las personas que requieren cuidados?

El Registro Social de Hogares reconoce como personas que requieren cuidados a quienes figuran en las siguientes bases administrativas oficiales:

Registro Nacional de Discapacidad .

. Programa de Integración Escolar , en el caso de necesidades educativas permanentes.

, en el caso de necesidades educativas permanentes. Matrícula de educación especial .

. Información autorreportada en el Módulo de salud del Registro Social de Hogares.

en el Módulo de salud del Registro Social de Hogares. Programa de pago de cuidadores de personas con discapacidad (estipendio).

de personas con discapacidad (estipendio). Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

para menores de 18 años. Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) .

. Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI), Subsidio Único Familiar (SUF) y Asignación Familiar por causante de invalidez.

y Asignación Familiar por causante de invalidez. Programa Red Local de Apoyos y Cuidados.

Si la persona que requiere cuidados no figura en ninguna de estas bases, no puede activarse el complemento por cuidados en el RSH.

¿Qué es la Credencial de Persona Cuidadora?

La persona cuidadora principal identificada en el RSH puede obtener la Credencial de Persona Cuidadora, un documento oficial que la identifica formalmente en su rol.

La credencial da acceso a:

Atención preferente en instituciones asociadas al sistema de cuidados.

en instituciones asociadas al sistema de cuidados. Beneficios específicos en la Red de Empresas Chile Cuida, que agrupa a organismos y empresas que se han comprometido con la valorización del trabajo de cuidados.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el complemento?

Para validar la identidad y solicitar el complemento, la persona debe presentar:

Un Formulario de Solicitud firmado por el o la solicitante y por la jefatura de hogar de la persona que requiere cuidados. Este documento está disponible en la plataforma al momento de realizar el trámite.

firmado por el o la solicitante y por la de la persona que requiere cuidados. Este documento está disponible en la plataforma al momento de realizar el trámite. Copia de la cédula de identidad vigente de quienes firman el formulario.

Adicionalmente, si la persona cuidadora y la persona que requiere cuidados viven en hogares distintos, debe adjuntarse la Declaración Jurada Simple N° 7, que confirma esa situación. La declaración jurada debe estar firmada por la persona cuidadora y por la jefatura de hogar de la persona que requiere cuidados.

¿Qué ocurre si la persona que requiere cuidados no puede firmar?

Si la persona que requiere cuidados no puede firmar los documentos debido a su condición, el municipio realizará una visita domiciliaria. En esa visita se solicitará la huella dactilar de la jefatura de hogar del domicilio donde reside la persona que requiere cuidados, con el propósito de verificar la identidad y validar el trámite.

Esta modalidad busca no dejar fuera del beneficio a personas con condiciones que impiden la firma manuscrita.

¿Cómo se solicita el complemento paso a paso online?

El trámite online se realiza mediante los siguientes pasos:

Ingresar a Ventanilla Única Social con ClaveÚnica, o presionar el botón "Realizar complemento" disponible en la ficha oficial del beneficio. Completar los campos del formulario y adjuntar la documentación requerida. Esperar la respuesta a la solicitud por parte del municipio en los próximos días.

El sistema deriva la solicitud a la municipalidad correspondiente al domicilio registrado, que es la instancia encargada de la resolución del trámite.

¿Se puede hacer el trámite de forma presencial?

Sí. Además del canal online, el trámite puede realizarse de forma presencial acudiendo a las oficinas de atención del Registro Social de Hogares más cercanas al domicilio.

En estos puntos, además de iniciar el complemento por cuidados, también se pueden resolver dudas sobre cómo actualizar el Registro Social de Hogares, verificar la información registrada y realizar otras gestiones asociadas al RSH.

Las oficinas están habilitadas en todas las regiones del país, y se ubican principalmente en las municipalidades. Para conocer la más cercana, se puede consultar el sitio oficial del Registro Social de Hogares.

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