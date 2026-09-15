Lluvias, tormentas eléctricas y calor: Emiten nuevos avisos meteorológicos para estas Fiestas Patrias en el norte de Chile

15 sept. 2026 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió tres nuevos avisos por lluvias, tormentas eléctricas y calor, para dos regiones del norte del país, durante esta semana de Fiestas Patrias.

Según indica el sitio web de Meteorología, los avisos se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso por lluvias

Para la precordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá se emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas".

La medida se encontrará vigente desde la mañana de este jueves 17 hasta la noche de este viernes 18 de septiembre, debido a una condición de "una vaguada en altura".

Se estima que en ambos días caigan entre diez y 15 milímetros de lluvia, respectivamente.

Aviso por tormentas eléctricas

En tanto, en la Cordillera de las mismas regiones estará vigente un aviso por "probables tormentas eléctricas" desde la tarde del jueves 17 hasta la noche del viernes 18 de septiembre.

El fenómeno se presentará también por una "vaguada en altura".

Aviso por calor

A raíz de un "jet bajo nivel", en el litoral de la región de Arica y Parinacota, se esperan altas temperaturas desde la madrugada hasta la noche de este 18 de septiembre, día clave de las Fiestas Patrias.

Se espera que los termómetros se ubiquen entre los 30°C y 32°C.

Cabe recordar que el pasado lunes, Meteorología emitió para esta semana un aviso por "viento normal a moderado" en el litoral, la Cordillera de la Costa y la Pampa, de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. A esto se suma otro aviso por "nevadas normales a moderadas" en la Cordillera de ambas zonas, y otro por altas temperaturas en la pampa de Tarapacá y Antofagasta.

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