Publimetro solicita su quiebra y revela deuda de casi $14 mil millones

15 sept. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

La sociedad a cargo del periódico gratuito Publimetro en Chile presentó la solicitud ante el 15.º Juzgado Civil de Santiago, en un escrito ingresado este lunes 14 de septiembre. Según el documento, la compañía mantiene una deuda total de $13.975.431.923.

La publicación lleva cerca de 25 años de circulación en Chile y, según consignó la propia presentación judicial, se convirtió en uno de los periódicos más reconocidos del país debido a su distribución masiva en las estaciones del Metro de Santiago.

¿Por qué Publimetro solicitó su liquidación?

De acuerdo con el escrito presentado ante tribunales y divulgado por La Tercera, son cuatro los factores que llevaron a la sociedad a solicitar su liquidación voluntaria.

Uno de ellos es la falta de activos suficientes para mantener el funcionamiento de la compañía. Según la empresa, actualmente solo cuenta con bienes muebles, principalmente computadores y mobiliario de escritorio utilizados por sus trabajadores.

A esto se suman las obligaciones pendientes con trabajadores actuales y antiguos, además de deudas previsionales y compromisos con distintos proveedores.

Millonarias deudas laborales y previsionales

Actualmente, Publimetro cuenta con 71 trabajadores. Según los antecedentes incluidos en la presentación, la empresa mantiene una deuda aproximada de $450.196.978 por concepto de remuneraciones.

A esa cifra se agregan obligaciones previsionales por aproximadamente $873.725.839, correspondientes a compromisos con administradoras de fondos de pensiones, isapres y seguros de cesantía, entre otros.

El documento también detalla montos pendientes por finiquitos y otras obligaciones derivadas de la relación laboral.

Deudas con bancos, aseguradoras y proveedores

La situación financiera de la compañía también incluye obligaciones con distintos proveedores y empresas que prestan servicios a Publimetro.

Entre ellos se mencionan bancos, compañías de seguros, empresas de servicios básicos, servicios de mensajería, autopistas y proveedores de servicios profesionales, entre otros.

Estos compromisos comerciales fueron avaluados en aproximadamente $559.748.425, mientras que otros antecedentes del balance consignan obligaciones comerciales por cerca de $396,5 millones.

Pasivos con empresas relacionadas

La sociedad también mantiene deudas con otras empresas relacionadas, producto de préstamos efectuados durante los últimos años.

Considerando los distintos compromisos laborales, previsionales, comerciales, con empresas relacionadas y otros acreedores, el balance general presentado ante la justicia establece que los pasivos totales ascienden a $13.975.431.923, es decir, casi $14.000 millones.

La solicitud de liquidación voluntaria deberá ahora continuar su tramitación ante el tribunal civil correspondiente.