"Probabilidad de lloviznas y chubascos débiles": Alejandro Sepúlveda adelanta el tiempo en Fiestas Patrias

15 sept. 2026 - 07:41 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago inicia la semana de Fiestas Patrias con temperaturas elevadas que darán paso a una ola de calor primaveral, con máximas que bordearán los 30°C en la capital e incluso alcanzarán los 36°C en sectores del norte del país. De acuerdo con el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, los termómetros se ubicarán cerca de ocho grados por sobre el promedio histórico de septiembre.

A pesar de este ambiente cálido inicial, el escenario meteorológico cambiará hacia el fin de semana largo, abriendo la probabilidad de precipitaciones débiles en la Región Metropolitana y un evento de lluvias más intensas en la zona sur del país.

¿Cuándo comienza la ola de calor primaveral?

La ola de calor comenzará hoy con temperaturas que llegarán a los 29°C y se consolidará durante los próximos días producto de temperaturas máximas superiores a los 26,5°C, umbral que define una ola de calor para esta época del año.

Si bien se esperan 29 °C en el centro de Santiago, sectores como Buín y San José de Maipo registrarán 30 °C y 28 °C, respectivamente. En zonas del norte del país, como Los Andes y San Felipe, el termómetro alcanzará los 30 °C.

Sepúlveda detalló que el ambiente caluroso continuará el miércoles con 27°C a 28°C y el jueves con 29°C, acompañado de un alza sostenida en los niveles de radiación ultravioleta.

¿Lloverá en Santiago durante Fiestas Patrias?

Para el viernes 18 de septiembre, el ingreso de aire fresco desde la costa provocará un descenso en la máxima hasta los 24°C, con presencia de neblina matinal en comunas del sector poniente como Pudahuel, Maipú y Estación Central antes de despejar hacia la tarde.

El sábado 19 se mantendrá parcialmente nublado con temperaturas de entre 10°C y 22°C. Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia el cierre de la jornada. Al respecto, el especialista advirtió la "probabilidad en la noche del sábado a la madrugada del domingo de entre lloviznas y chubascos débiles. Lo que habíamos dicho para el domingo".

Estas precipitaciones aisladas se concentrarán principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos producto del fenómeno conocido como el "escote del Diablo", donde la geografía margina la precipitación continua en el centro de la cuenca.

Lluvias intensas del Maule al sur para el domingo

El panorama será distinto para el sur del país. Un sistema frontal asociado a un río atmosférico categoría 1-2 logrará romper el bloqueo del anticiclón e ingresará con fuerza el domingo 20 de septiembre.

Sepúlveda confirmó que se esperan precipitaciones intensas que podrían acumular entre 30 y 40 milímetros en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, impactando directamente las jornadas de remate de las fondas en dichas zonas.