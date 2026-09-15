Bono de 30 mil por hijo: Este grupo lo recibe de forma automática

15 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Un nuevo beneficio contempla un pago de $30.000 por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa. El bono está dirigido principalmente a familias que se encuentran dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Una de las principales características de este aporte es que no es necesario postular, ya que quienes cumplen las condiciones reciben el dinero de manera automática.

El beneficio está destinado a niños y niñas que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años y formen parte de un hogar ubicado dentro del 80% más vulnerable según el RSH.

¿Quiénes reciben el bono de forma automática?

El aporte corresponde a $30.000 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos y se entrega una sola vez.

También pueden acceder las madres de niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que al 1 de junio de 2026 pertenecieran al 80% de menores ingresos de acuerdo con el Registro Social de Hogares. En estos casos, el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027.

Además, el beneficio contempla a niños y niñas de hasta 13 años que se encuentren bajo cuidado alternativo familiar, familias de acogida, familia extensa o adultos de confianza.

Para este último grupo no se exige pertenecer a un determinado porcentaje de vulnerabilidad del RSH. En estos casos, el beneficio será entregado a la persona que tenga el cuidado legal del niño o niña al 1 de junio de 2026.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir el pago?

Para los niños y niñas que se encuentren bajo cuidado alternativo, el pago automático priorizará a determinados beneficiarios.

El orden establecido considera a:

Personas que actualmente reciben el Subsidio Familiar (SUF).

Beneficiarios de la Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Personas que reciben e l subsidio para personas con discapacidad , menores de 18 años, y que pertenecen al 60% más vulnerable del RSH.

, menores de 18 años, y que pertenecen al 60% más vulnerable del RSH. Personas que reciben transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

El jefe o la jefa de hogar, cuando el niño o niña no reciba ninguno de los beneficios anteriores.

¿Cómo se paga el bono de $30.000?

Quienes tengan un hijo o hija que sea causante de una prestación familiar vigente recibirán el beneficio de manera automática.

En el caso de los niños y niñas que no sean causantes de estas prestaciones, pero que sí cumplan los requisitos, el dinero será depositado en la CuentaRUT del jefe o la jefa de hogar.

Si la persona beneficiaria no cuenta con CuentaRUT, podrá realizar el cobro de manera presencial en una sucursal de BancoEstado. El plazo para cobrar el beneficio es de nueve meses desde la fecha en que fue concedido.

¿Cómo saber si recibirás el Bono de $30 mil?

Para consultar si eres beneficiario del aporte, debes ingresar con tu RUN y ClaveÚnica al sitio oficial de consulta del Bono $30 mil por hijo.

En caso de cumplir los requisitos y corresponder un pago presencial, este podrá ser cobrado en una sucursal de BancoEstado.

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