Bono por hijo: ¿Desde qué edad se empieza a pagar?

04 sept. 2026 - 14:30 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio destinado a las mujeres que cumplen los requisitos establecidos y que busca aumentar el monto de su pensión por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado.

De acuerdo con la información oficial de ChileAtiende, la bonificación se incorpora a la cuenta de capitalización individual de la beneficiaria y genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo.

¿Quiénes pueden recibir el Bono por Hijo?

El beneficio está dirigido a mujeres que sean madres y que cumplan determinadas condiciones previsionales. Entre ellas se encuentran las afiliadas a una AFP, las beneficiarias de una Pensión Básica Solidaria de Vejez y quienes, sin estar afiliadas a un régimen previsional, reciban una pensión de sobrevivencia.

Además, se deben cumplir los demás requisitos establecidos por ChileAtiende para acceder a la bonificación.

¿Desde qué edad se entrega el Bono por Hijo?

Uno de los principales requisitos relacionados con la edad es que la mujer tenga 65 años o más para solicitar el beneficio.

Es decir, el Bono por Hijo no se entrega al momento del nacimiento de la hija o hijo, sino que se solicita cuando la mujer cumple la edad establecida y reúne las demás condiciones requeridas.

¿Cuánto dinero entrega el Bono por Hijo?

El beneficio no contempla un monto único para todas las beneficiarias, ya que su cálculo depende de la fecha de nacimiento de cada hija o hijo.

Para los hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, el monto corresponde al ingreso mínimo para fines no remuneracionales vigente en julio de ese año.

En el caso de los hijos nacidos desde el 1 de julio de 2009, se considera el ingreso mínimo para fines no remuneracionales vigente en el mes de nacimiento del hijo.

Además, el bono genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento y hasta que la mujer cumple 65 años, por lo que el monto que finalmente se incorpora a la pensión considera este factor.

¿Cómo se paga el beneficio?

El Bono por Hijo se incorpora a la pensión de la beneficiaria. Por ello, no corresponde a un pago que se entregue mensualmente desde el nacimiento del hijo ni a una transferencia que se reciba inmediatamente después de solicitarlo.

El beneficio se hace efectivo cuando la mujer cumple con las condiciones establecidas para acceder a él.

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