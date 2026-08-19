Senado aprueba idea de legislar bono de $30 mil por hijo y parlamentarios se abren a discutir monto: "No alcanza ni a mil por día"

19 ag. 2026 - 13:06 hrs.

La jornada del martes, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto del Gobierno que crea un Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, pasando a su discusión en particular.

El beneficio consiste en la entrega, por una sola vez y de cargo fiscal, de un pago de $30.000 por cada hijo. Respecto a dicho monto, en la oportunidad se entrevió la intención de aumentarlo.

Hasta el 24 de agosto se fijó el plazo para que los senadores y el Ejecutivo puedan presentar indicaciones al proyecto.

¿Qué otras características tiene el proyecto?

El texto establece que el bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Asimismo, será inembargable y no podrá ser objeto de retención o compensación de ninguna especie por instituciones públicas o privadas.

Finalmente, el proyecto consigna que serán causantes del bono los niños y niñas que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años de edad. También se exige que pertenezcan al 80% de hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares.

¿Se buscará subir el monto del bono?

Durante la discusión en Sala, la senadora Claudia Pascual (PC) indicó la necesidad de revisar el monto del beneficio, ya que este resulta insuficiente.

"Yo quiero plantear un par de elementos que me parecen importantes a tener en cuenta para la tramitación en particular", comenzó señalando la parlamentaria.

"Me parece que el bono por una sola vez por 30 mil pesos para la niñez... chuta... no alcanza ni a mil por día y duraría un puro mes. No sé si me explico, pero es un tema bien complejo", agregó.

Por su parte, el senador Rodolfo Carter (Independiente) reconoció que es muy probable que en el debate en particular "muy probablemente el tema a discusión será el monto de este apoyo que se hace a las familias".

Al respecto, dijo que "es muy difícil establecer cuánto es el apoyo que debería recibir una persona en un momento de aflicción económica. ¿$30 mil, $60 mil, $100 mil, 500 mil? Es difícil determinarlo".

"Evidentemente, nosotros quisiéramos que fuese mucho mayor, pero la situación económica del país hoy todos la conocemos", añadió.

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