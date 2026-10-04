Prisión preventiva para integrantes de primera célula del PCC de Brasil detectada en Chile

04 oct. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Todos los imputados como integrantes de la primera célula del Primer Comando de la Capital (PCC) detectada en Chile permanecerán privados de libertad, luego de una extensa audiencia de formalización que concluyó este domingo.

Prisión preventiva para miembros del PCC

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó a 19 personas por asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, además de otros ilícitos relacionados con infracciones a la Ley de Armas y tráfico de drogas.

La audiencia comenzó el jueves y se extendió hasta este domingo. Al término de la instancia, nueve de los imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros 10 ya permanecían privados de libertad debido a medidas cautelares o condenas decretadas anteriormente por otros delitos.

"En total, todos los que fueron formalizados quedaron privados de libertad", señaló el fiscal Metropolitano Sur Héctor Barros tras finalizar la audiencia.

La causa consideraba inicialmente a 21 detenidos. Sin embargo, uno fue formalizado únicamente por tráfico de drogas y no como integrante del PCC.

Otro imputado, quien ya se encontraba recluido en un establecimiento penitenciario, no fue trasladado a la audiencia y deberá enfrentar su formalización próximamente. El tribunal fijó un plazo de 120 días para desarrollar la investigación.

Investigación y conexiones internacionales

Las diligencias fueron desarrolladas por la Fiscalía en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y se originaron a partir de información obtenida mediante cooperación internacional y antecedentes provenientes de la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina desde 2019.

Durante el desarrollo de la investigación también se intercambió información con la DEA de Estados Unidos. Según los antecedentes de la causa, esta cooperación permitió la detención en ese país de una persona vinculada al PCC y la incautación de seis fusiles de guerra que tendrían como destino Brasil a través de Paraguay.

Barros descartó, hasta ahora, antecedentes que den cuenta de una disputa territorial entre esta organización y otros grupos criminales transnacionales presentes en Chile, como el Tren de Aragua.

El período de investigación establecido por el tribunal buscará determinar el alcance de la estructura instalada en el país y sus eventuales conexiones con integrantes del grupo en el extranjero.

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