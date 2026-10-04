Hallan cadáver calcinado al interior de vehículo en ribera del Río Maipo

04 oct. 2026 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un cadáver calcinado fue encontrado al interior de un vehículo completamente incendiado en el sector ribera del río Maipo, en la comuna de San Bernardo.

El hallazgo se produjo cerca de las 13:30 horas, luego de que personal de Seguridad Municipal informara a Carabineros sobre la presencia del automóvil calcinado en el lugar. Tras recibir el aviso, personal policial se trasladó hasta el sector para realizar las primeras diligencias.

Al efectuar una inspección preliminar del vehículo, los funcionarios constataron que en el sector del portamaletas se encontraba un cadáver calcinado.

Hasta la comuna de San Bernardo se trasladó @ECOH_FiscaliaRM para liderar la investiga por un hallazgo de cadáver, el cual se encuentra calcinado en el maletero de un vehículo abandonado en una zona cercano a la ribera del Río Maipo. Se trabaja con @PDI_CHILE pic.twitter.com/tzEdryo3mT — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) October 4, 2026

Debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, por el momento no ha sido posible establecer su identidad ni sexo. El automóvil corresponde a un Fiat Punto Easy 1.2, el que, de acuerdo con la verificación realizada por personal policial, no mantenía un encargo vigente por robo.

Por ahora, se mantienen las diligencias para establecer la identidad de la persona fallecida y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.