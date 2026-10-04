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Hallan cadáver calcinado al interior de vehículo en ribera del Río Maipo

¿Qué pasó?

Un cadáver calcinado fue encontrado al interior de un vehículo completamente incendiado en el sector ribera del río Maipo, en la comuna de San Bernardo.

El hallazgo se produjo cerca de las 13:30 horas, luego de que personal de Seguridad Municipal informara a Carabineros sobre la presencia del automóvil calcinado en el lugar. Tras recibir el aviso, personal policial se trasladó hasta el sector para realizar las primeras diligencias.

Al efectuar una inspección preliminar del vehículo, los funcionarios constataron que en el sector del portamaletas se encontraba un cadáver calcinado.

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Debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, por el momento no ha sido posible establecer su identidad ni sexo. El automóvil corresponde a un Fiat Punto Easy 1.2, el que, de acuerdo con la verificación realizada por personal policial, no mantenía un encargo vigente por robo.

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Por ahora, se mantienen las diligencias para establecer la identidad de la persona fallecida y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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