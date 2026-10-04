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Hallazgo de cuerpo de mujer en la ribera del río Mapocho genera operativo policial en Pudahuel

¿Qué pasó?

Un operativo policial está en desarrollo en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en la ribera del río Mapocho, cerca de Avenida La Estrella.

Personal especializado de Carabineros realiza peritajes para identificar a la víctima y determinar las causas de su muerte.

Según antecedentes preliminares relatados por el periodista de Meganoticias, Diego Ponce, el cuerpo presenta heridas en la cabeza, aunque aún no se confirma si son atribuibles a terceras personas.

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Cabe consignar que cerca del lugar donde se trabaja, hace algunas jornadas se llevaron a cabo labores por una mujer desaparecida y que fue asesinada por sus parientes, aunque esto no relacionaría los hechos.

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El cuerpo fue rescatado del río y se espera que los peritajes del laboratorio de Carabineros aporten información sobre la identidad, nacionalidad y edad de la víctima.

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