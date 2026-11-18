Incluye la RM: Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en 10 regiones de la zona central y sur de Chile
¿Qué pasó?
Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectarán este jueves a diez regiones del país, desde la zona central hasta el sur.
Según indica el sitio web de Meteorología, "los avisos se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
¿Cuándo ocurrirán las tormentas eléctricas?
La medida regirá desde la mañana hasta la noche de este jueves 19 de noviembre, debido a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".Ir a la siguiente nota
El fenómeno se presentaría en diversas zonas, desde la región de Valparaíso hasta Aysén.
¿Cuáles serían los sectores afectados?
En específico, los siguientes sectores podrían presentar tormentas eléctricas:
- Región de Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera
- Región Metropolitana: Precordillera y Cordillera
- Región de O'Higgins: Precordillera y Cordillera
- Región del Maule: Precordillera y Cordillera
- Región de Ñuble: Valle, precordillera y Cordillera
- Región de Biobío: Valle, precordillera y Cordillera
- Región de La Araucanía: Litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y Cordillera
- Región de Los Ríos: Litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y Cordillera
- Región de Los Lagos: Cordillera de la Costa, valle, precordillera, Cordillera, litoral interior, Cordillera austral, Patagonia Subandina
- Región de Aysén: Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte, Patagonia Subandina Norte, Cordillera Austral Sur y Patagonia Subandina Sur.
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