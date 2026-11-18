18 nov. 2026 - 15:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectarán este jueves a diez regiones del país, desde la zona central hasta el sur.

Según indica el sitio web de Meteorología, "los avisos se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

¿Cuándo ocurrirán las tormentas eléctricas?

La medida regirá desde la mañana hasta la noche de este jueves 19 de noviembre, debido a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

El fenómeno se presentaría en diversas zonas, desde la región de Valparaíso hasta Aysén.

¿Cuáles serían los sectores afectados?

En específico, los siguientes sectores podrían presentar tormentas eléctricas:

Región de Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera

Región Metropolitana: Precordillera y Cordillera

Región de O'Higgins: Precordillera y Cordillera

Región del Maule: Precordillera y Cordillera

Región de Ñuble: Valle, precordillera y Cordillera

Región de Biobío: Valle, precordillera y Cordillera

Región de La Araucanía: Litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y Cordillera

Región de Los Ríos: Litoral, cordillera de la Costa, valle, precordillera y Cordillera

Región de Los Lagos: Cordillera de la Costa, valle, precordillera, Cordillera, litoral interior, Cordillera austral, Patagonia Subandina

Región de Aysén: Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte, Patagonia Subandina Norte, Cordillera Austral Sur y Patagonia Subandina Sur.

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