17 nov. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, comunas de la zona oriente de Santiago registraron las primeras precipitaciones que se encontraban pronosticadas para esta jornada en la Región Metropolitana. Pero eso no es todo, porque en algunas comunas también cayeron granizos.

En específico, este último fenómeno se ha reportado en comunas como Lo Barnechea y Las Condes, acompañado de tormentas eléctricas.

El pronóstico de lluvia

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, ya había adelantado que una situación como esta podía ocurrir durante esta tarde.

De acuerdo a su pronóstico, las precipitaciones se concentrarán entre las 18:00 y las 23:00 horas, y aseguró que no se trataba de "goterones asilados", sino de chubascos definidos con "probabilidad de tormentas eléctricas".

El fenómeno estaría concentrando principalmente en el relieve precordillerano, aunque Leyton no descartó su presencia en el resto del valle capitalino.

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