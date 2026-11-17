17 nov. 2026 - 17:07 hrs.

La familia del cantante DJ Méndez atraviesa un profundo momento de dolor tras confirmarse el fallecimiento de su madre, María Alcayaga, a los 77 años. Hasta el momento, no se han revelado públicamente las causas de su muerte.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por su nieta, Steffi Méndez, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje a una de las figuras más fundamentales de su vida.

Las emotivas palabras de Steffi Méndez a su abuela

En una de sus publicaciones, Steffi escribió un extenso mensaje que decía: "Padre amado, Dios misericordioso y bondadoso, hoy me presento ante ti con el corazón partido, para entregarte el alma de una de las personas más preciadas de mi vida: mi abuelita".

"Que nunca más conozca el dolor, el sufrimiento, el miedo ni la enfermedad. Que su alma encuentre una paz tan inmensa y una felicidad tan perfecta que ninguna palabra humana pueda describirlas", sostuvo.

Entre otras de sus palabras, expresó: "Abuelita de mi corazón, descansa tranquila. Que Dios te resguarde, te abrace y te bendiga por toda la eternidad".

Steffi Méndez / Instagram

María Alcayaga ocupó un lugar central en la vida y carrera de Leopoldo Méndez, siendo la inspiración detrás de "Madre Mía", una de las canciones con las que el artista saltó a la fama.

En el último tiempo, el cantante ya había manifestado preocupación por la salud de su madre y destacó el rol que cumplió durante su infancia.

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