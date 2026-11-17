17 nov. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo movimiento se concretó en el mercado cervecero chileno. CCU, compañía ligada al grupo Luksic, sumará una reconocida marca internacional a su portafolio luego de quedarse con la distribución exclusiva de Miller en Chile, que hasta ahora estaba a cargo de Viña Concha y Toro.

La modificación fue informada por ambas empresas por separado y comenzará a regir el próximo 1 de diciembre de 2026.

Según publicó La Tercera, la estadounidense Molson Coors International designó a Cervecera CCU Chile Limitada como distribuidora oficial y exclusiva de Miller Genuine Draft en todo el territorio nacional.

De esta manera, Concha y Toro dejará de comercializar los productos de la marca a través de su filial VCT Chile, poniendo fin a una relación comercial que se mantenía desde 2018.

¿Desde cuándo CCU distribuirá la cerveza Miller en Chile?

El cambio de distribuidor se hará efectivo el 1 de diciembre de 2026. En una comunicación dirigida a grandes clientes, supermercados y socios comerciales, CCU informó que recibió la designación de Molson Coors International para asumir la distribución exclusiva de Miller Genuine Draft.

La compañía también adelantó que entregará nuevos antecedentes y lineamientos operativos para concretar una transición ordenada, incluyendo información relacionada con el traspaso de activos pertenecientes a Molson Coors.

La operación no representa la salida de Miller del mercado chileno, sino un cambio en la empresa responsable de su distribución.

¿Cómo queda la competencia en el mercado cervecero chileno?

La llegada de Miller representa un nuevo movimiento en una industria donde CCU mantiene una posición relevante.

De acuerdo con un informe de 2023 de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la compañía era considerada líder de la industria cervecera nacional y tenía una participación cercana al 90% en el canal de consumo inmediato durante el período 2018-2022.

Este segmento comprende principalmente bares, pubs y restaurantes, aunque representa una proporción menor del consumo total de cerveza en comparación con supermercados y otros canales de venta.