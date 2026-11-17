17 nov. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, Carabineros detuvo a tres sujetos involucrados en el robo con intimidación de un vehículo de alta gama contra una madre y sus dos hijos, ocurrido el pasado 4 de octubre en la comuna de Macul mientras las víctimas cargaban combustible en una estación de servicio.

En ese momento, los imputados dispararon contra un carabinero de franco que también cargaba combustible. El policía repelió el ataque, pero resultó herido de bala. Por este hecho, los sujetos fueron detenidos por robo con intimidación y homicidio frustrado.

¿Qué dijeron las autoridades?

La fiscal jefa de La Florida, Peñalolén y Macul, Pamela Valdés, precisó que los sujetos "la bajaron del vehículo con armas de fuego, amenazándola a ella (la madre) y a su grupo familiar".

Por otro lado, la teniente Savka Herrera del Departamento SEBV de Carabineros explicó que "logra la detención de dos imputados por su presunta participación en el delito de robo con intimidación de vehículo motorizado y por el homicidio frustrado de un carabinero que intervino estando de franco, resultando herido por un impacto balístico, donde además se logra la detención de una tercera persona en situación de flagrancia, en conformidad a la ley de control de armas".

En cuanto a los detenidos, se trata de dos hombres de 20 años y uno de 31, quienes tienen antecedentes por porte ilegal de armas y por robos con intimidación para sustraer automóviles.

Para dar con el paradero de los antisociales, se realizaron allanamientos en La Granja, La Florida y sectores cercanos; además, participó un perro de Carabineros que es el único a nivel nacional con capacidad de detectar armas de fuego, y que fue clave en el resultado.

Durante la detención, se encontraron dos armas de fuego con la numeración borrada, 55 cartuchos, drogas y una credencial y una placa de servicio de la Policía de Investigaciones (PDI). Las armas serán sometidas a peritajes para conocer su procedencia y determinar si alguna se usó en este robo o en otros delitos.

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