16 nov. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 36 años murió tras recibir un disparo en el tórax durante un ataque registrado la tarde de este lunes en la calle Argomedo, comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, la víctima se encontraba visitando a un familiar cuando fue abordada por un sujeto que descendió de un vehículo y le disparó a corta distancia.

Herido, el hombre ingresó a una vivienda para intentar resguardarse, pero cayó al interior de una habitación y posteriormente falleció en un centro asistencial.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, Javier Rojas, relató que "una persona, en circunstancias que llegó a visitar a un familiar, se acercó a un vehículo del cual desciende un sujeto portando un arma de fuego, que a corta distancia le dispara".

Tras el ataque, la víctima ingresó al domicilio de su familia, quienes le prestaron ayuda. Sin embargo, pese a que fue trasladado hasta un servicio de urgencia, murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante las primeras diligencias, los equipos investigadores encontraron evidencia balística tanto en la vía pública como al interior de la vivienda. El fiscal precisó que todavía se debe establecer si los disparos también fueron dirigidos hacia el inmueble o si los elementos encontrados en su interior corresponden a rebotes o esquirlas.

Fiscalía investiga posible rencilla anterior

Respecto de las circunstancias del homicidio, el fiscal Rojas señaló que los primeros antecedentes apuntan a un ataque dirigido específicamente contra la víctima, ya que no se registró la sustracción de especies ni un diálogo previo con el agresor.

"Claramente nos da a entender que aquí habría una especie de venganza o rencilla anterior, que buscaban a esta persona para poder dispararle bajo sorpresa y causarle la muerte, lo que en definitiva ocurrió", indicó.

Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas por este homicidio. La Fiscalía ECOH trabaja junto a la Policía de Investigaciones (PDI) para identificar a los responsables y establecer cómo ocurrió el ataque.

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