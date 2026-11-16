Investigan hallazgo de un cuerpo al interior de un cité en Santiago

16 nov. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la Brigada de Investigaciones Policiales de la PDI se encuentra investigando el hallazgo de un cuerpo al interior de un cité, ubicado en la comuna de Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la Fiscalía ECOH mantenía una investigación en curso relacionada con este inmueble.

¿Qué se sabe del hallazgo?

El cuerpo fue encontrado en un domicilio ubicado en el sector de General Bulnes, donde se desplegó el trabajo policial.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias en que se produjo su fallecimiento.

Se espera que durante la tarde se entreguen detalles sobre el caso.