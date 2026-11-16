"Es igual a su madre": Perla Ilich mostró a su hija mayor y recibió ola de elogios

16 nov. 2026 - 15:31 hrs.

Una tierna publicación familiar de Perla Ilich llamó la atención de sus seguidores en redes sociales. La exchica reality compartió una fotografía de su hija mayor, Michelle Morales, de 14 años, quien sorprendió a los usuarios por lo mucho que ha crecido y su evidente parecido físico con su madre.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma cerca de un millón de seguidores, la popular gitana quiso presumir a su primogénita con una imagen frente al espejo, en la que la adolescente aparece luciendo un vestido negro mientras se toma una selfie.

La fotografía rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, pero también destacó por el cariñoso mensaje que Perla le dedicó a su hija.

Perla Ilich dedicó emotivas palabras a su hija mayor

Junto a la imagen, la exchica reality expresó todo el amor que siente por Michelle y recordó cómo ha cambiado con el paso de los años: “Soy la mamá de esta muñeca que antes tenía de amigo a Chocoloco”, comenzó escribiendo.

Posteriormente, destacó las cualidades personales de la adolescente y manifestó sus deseos de que continúe creciendo rodeada de cariño y protección.

“Hermosa con un corazón de oro, una niña que aún que sigas creciendo con la protección de Dios para mí siempre serás mi bebé”, agregó.

Finalmente, Perla volvió a destacar los valores que espera que acompañen a su hija durante su vida: “Tienes el corazón lleno de amor, humildad y valores en la vida que es lo que forma a un ser humano, te amo demasiado mi bebé”, expresó.

Las reacciones que dejó la fotografía de Michelle Morales

La publicación no tardó en generar comentarios entre los seguidores de Perla Ilich, quienes destacaron tanto la belleza de Michelle como el parecido que tiene con su madre.

En menos de 24 horas, la fotografía superó los 14 mil 'me gusta' y recibió numerosos mensajes de cariño.

Incluso, algunos usuarios proyectaron a la adolescente en futuros concursos de belleza, sugiriendo que podría convertirse en una representante de Chile: “Miss Chile, es muy preciosa”, escribió una seguidora.

“Es hermosa tu bebé”, comentó otra persona. También hubo quienes hicieron hincapié en el parecido entre ambas: “Es igual a su madre, hermosa simpática”, “Qué hermosa la Michi” y “Pero si era una niña, ahora toda una adolescente, es tu retrato”, fueron algunas de las reacciones.

¿Cuántos hijos tienen Perla Ilich y Nino Morales?

En el ámbito familiar, Perla Ilich mantiene una relación con Nino Morales, con quien formó una familia de tres hijos.

Además de Michelle, la pareja tiene a Mateo y Carolina, quienes también aparecen ocasionalmente en las publicaciones familiares que la ex chica reality comparte en sus redes sociales.