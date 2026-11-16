Chile cambia de escenario para recibir a Colombia: El partido de este martes ya no se jugará en el Estadio Nacional

16 nov. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Chilena tendrá un nuevo escenario para disputar su segundo amistoso frente a Colombia en esta fecha FIFA. A poco más de 24 horas del encuentro, se confirmó que el partido ya no se jugará en el Estadio Nacional, como estaba previsto inicialmente.

El compromiso que se disputará este martes 17 de noviembre y será transmitido por Mega. Sin embargo, los hinchas que tenían considerado asistir al recinto de Ñuñoa deberán tener en cuenta que el duelo se trasladó al Estadio Monumental, ubicado en la comuna de Macul.

¿Por qué se cambió el estado del partido de Chile vs. Colombia?

De acuerdo con información publicada por BioBioChile, la modificación se debe a las malas condiciones que presenta el césped del Estadio Nacional, situación que llevó a la ANFP a gestionar un cambio de recinto de última hora.

De esta manera, el reducto de Colo Colo recibirá el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones durante esta fecha FIFA.

La determinación se adoptó luego de una evaluación técnica realizada durante este lunes, con el objetivo de resguardar la integridad de los futbolistas y asegurar el normal desarrollo del encuentro.

Cabe recordar que ambas selecciones vienen de enfrentarse el pasado viernes en Cali, Colombia, donde el equipo cafetalero se impuso por 1-0, con un autogol de Guillermo Maripán.

¿A qué hora juegan Chile vs. Colombia y dónde verlo?

Pese al cambio de recinto, el encuentro mantendrá su programación original y comenzará a las 20:00 horas de este martes 17 de noviembre.

El encuentro será transmitido en televisión abierta por las pantallas de Mega. Además de la señal principal de la televisión abierta, también será transmitido por la plataforma de streaming MegaGo, en donde se ofrecerá en calidad 4K HDR y una alternativa con estadísticas avanzadas. En tanto, en el canal Mega 2 se incorporará la lengua de señas.

En las redes sociales, el YouTube oficial de Mega transmitirá el React del partido de La Roja, el cual estará a cargo del jugador de Colo Colo, Arturo Vidal.

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