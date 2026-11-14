"Se terminó compitiendo": El análisis de Nicolás Córdova tras la derrota de Chile ante Colombia
Este viernes, la Selección Chilena disputó un nuevo amistoso internacional de cara a las clasificatorias al Mundial 2030 que se jugará en Europa, África y Sudamérica.
Los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron ante Colombia por la cuenta mínima gracias a un autogol del defensor Guillermo Maripán, marcado en el minuto 35 del primer tiempo.
Pese a que La Roja tuvo algunos acercamientos al área rival, no hubo mayores situaciones de peligro generadas por el ataque de los chilenos.Ir a la siguiente nota
¿Qué dijo Nicolás Córdova?
Luego del encuentro, Nicolás Córdova entregó declaraciones en conferencia de prensa analizando el resultado del partido y cómo vio a los jugadores nacionales.
"Se terminó compitiendo con una selección que es físicamente muy fuerte en casa y eso hace que te veas muy mal", señaló el entrenador de Chile.
"Hasta el gol no nos habían tirado al arco. Físicamente es muy difícil competirle a Colombia; ellos cubren cancha con dos zancadas, nosotros tenemos que meter tres para poder llegar; es así, no es una excusa", sentenció Córdova.
La Roja y los cafetaleros se volverán a enfrentar este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago a las 20:00 horas y también será transmitido por las pantallas de Mega y online a través de MegaGO.
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