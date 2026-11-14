"Se terminó compitiendo": El análisis de Nicolás Córdova tras la derrota de Chile ante Colombia

14 nov. 2026 - 00:14 hrs.

Este viernes, la Selección Chilena disputó un nuevo amistoso internacional de cara a las clasificatorias al Mundial 2030 que se jugará en Europa, África y Sudamérica.

Los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron ante Colombia por la cuenta mínima gracias a un autogol del defensor Guillermo Maripán, marcado en el minuto 35 del primer tiempo.

Pese a que La Roja tuvo algunos acercamientos al área rival, no hubo mayores situaciones de peligro generadas por el ataque de los chilenos.

¿Qué dijo Nicolás Córdova?

Luego del encuentro, Nicolás Córdova entregó declaraciones en conferencia de prensa analizando el resultado del partido y cómo vio a los jugadores nacionales.

"Se terminó compitiendo con una selección que es físicamente muy fuerte en casa y eso hace que te veas muy mal", señaló el entrenador de Chile.

"Hasta el gol no nos habían tirado al arco. Físicamente es muy difícil competirle a Colombia; ellos cubren cancha con dos zancadas, nosotros tenemos que meter tres para poder llegar; es así, no es una excusa", sentenció Córdova.

La Roja y los cafetaleros se volverán a enfrentar este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago a las 20:00 horas y también será transmitido por las pantallas de Mega y online a través de MegaGO.

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