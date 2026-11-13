Aeropuerto de Santiago confirma cancelación de tres vuelos a Estados Unidos tras contingencia aérea

13 nov. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

Tres vuelos con destino a Estados Unidos fueron cancelados este viernes en el Aeropuerto de Santiago, en medio de la contingencia que afecta al tráfico aéreo del país norteamericano.

Cabe recordar que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión a nivel nacional de todos los vuelos, debido a un problema de comunicación que afectó a las torres de control de tráfico aéreo.

¿Qué dijo el Aeropuerto de Santiago?

Según informó la concesionaria, las suspensiones corresponden a servicios de LATAM con destino a Miami, Los Ángeles y Nueva York.

En tanto, Delta, United y American Airlines comunicaron que continúan siguiendo la evolución de la situación y las instrucciones de la autoridad aeronáutica estadounidense.

La contingencia podría generar modificaciones en los itinerarios de las aerolíneas que operan conexiones entre Chile y Estados Unidos.

Monitorean impacto de la situación en sus operaciones

Frente a este escenario, Aeropuerto Santiago de Chile señaló que se encuentra monitoreando el impacto de la situación en sus operaciones.

Asimismo, la concesionaria recomendó a los pasajeros con viajes programados revisar el estado de sus vuelos directamente con las respectivas compañías antes de trasladarse al terminal.

Finalmente, la entidad indicó que "continuará siguiendo la situación e informará sobre eventuales cambios que afecten sus operaciones”.