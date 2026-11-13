Estados Unidos ordena cancelar todos los vuelos a nivel nacional por razones de seguridad

13 nov. 2026 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

El regulador aeronáutico de Estados Unidos ordenó este viernes la suspensión a nivel nacional de todos los vuelos, debido a un problema de comunicaciones que afecta a las torres de control de tráfico aéreo.

¿Qué se sabe sobre la paralización de los vuelos en Estados Unidos?

Según CNN, citando un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA), la medida se debió a "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad".

"El tráfico aéreo debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso", indicó el organismo en la misiva, agregando que "los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso".

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, mediante una publicación en redes sociales reiteró lo informado por la FAA.

"La FAA ha emitido una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de EE. UU. tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas", señaló.

"Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información", añadió la autoridad.

"No ha habido señales de que se trate de un ataque malicioso"

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos descartó que la cancelación de vuelos ordenada se debía a una amenaza contra el país.

"No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, de momento", declaró Markwayne Mullin en la Casa Blanca.

Los centros de control de tráfico aéreo son instalaciones regionales que gestionan los vuelos que recorren el país.

De acuerdo a CNN, la última vez que se decretó una paralización nacional de los vuelos fue en enero de 2023, cuando falló el sistema de notificación a los pilotos. Antes de eso, ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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