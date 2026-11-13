Tragedia en Argentina: Al menos 20 heridos tras grave explosión por fuga de gas

13 nov. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 20 heridos, cinco de ellos de gravedad, ha dejado una explosión por fuga de gas que tuvo lugar este viernes en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en Argentina.

Al menos 20 heridos

La explosión se produjo en un barrio de Lanús, después de que trabajadores de la empresa de gas dañaran un tubo mientras hacían tareas de mantenimiento en la calle.

Las llamas alcanzaron viviendas, locales comerciales y vehículos, según mostraron imágenes de televisión. Los bomberos ordenaron la evacuación del área del siniestro.

"Hasta el momento tenemos 20 heridos (...) los de mayor gravedad, que son cinco, fueron derivados al Hospital Evita de Lanús; los demás, a distintos hospitales vecinales", dijo Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús.

Sobre las causas del fuego, explicó que "en el lugar estaba trabajando personal de Metrogas (la concesionaria de suministro de gas natural domiciliario) y una empresa tercerizada. Evidentemente, perforaron un caño de media presión que hizo la fuga y la explosión".

Según residentes, los equipos de rescate han tardado en encontrar la llave de paso, por lo que no se ha podido apagar el fuego.

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