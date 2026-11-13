"Tu combo llegó a sonar": Comparten video inédito de la agresión a Luis Slimming en Arica

13 nov. 2026 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un video compartido este viernes muestra la secuencia exacta del ataque que sufrió el comediante nacional Luis Slimming la noche del jueves en Arica. En las imágenes se observa cómo un asistente irrumpió sorpresivamente en el escenario del Hotel Antay y comenzó a patearlo y golpearlo frente al público.

Las imágenes fueron mostradas durante el programa digital "El Sentido del Humor", espacio donde el triunfador de Viña 2024 comparte panel con Marcelo "Coronel" Valverde, Héctor Romero y Cynthia Gallardo, permitiendo ver la agresión inicial como la inesperada defensa del humorista.

Así fue el ataque y la respuesta de "Don Comedia"

En el video se puede ver cómo el hombre sube por un costado del escenario y lanza una patada contra las piernas de Slimming mientras este realizaba su espectáculo, intentando luego alcanzarlo con un golpe de puño en a la cara.

Tras retroceder unos pasos en medio del forcejeo, el comediante optó por apoyar cuidadosamente su micrófono sobre una mesa y responder con un certero puñetazo directo al rostro de su atacante, instante en que integrantes de la producción y asistentes subieron para separar a ambos y detener al agresor.

El análisis detallado del "combo"

Lejos de dramatizar la escena durante la emisión de su programa, al que incluso ingresó sentado en una silla de ruedas a modo de broma, Slimming repasó la grabación en cámara lenta junto a sus compañeros de panel, quienes destacaron la fuerza de su golpe de respuesta.

"Mira, deja el micrófono en la mesa", comentó Cynthia Gallardo al analizar el momento. Ante esto, "Coronel" Valverde bromeó: "El micrófono no se mancha", provocando la respuesta de "Don Comedia": "Yo soy Rocky (...) Busqué el pómulo".

Asimismo, Gallardo recalcó que "tu combo llegó a sonar" frente a al errático actuar del atacante.



Cabe recordar que el incidente terminó con la detención del sujeto por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), la suspensión del espectáculo y el traslado del humorista a un recinto asistencial para constatar sus lesiones.