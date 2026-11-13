¿Quién es Laura Silva? La exanimadora de Mega que regresó a Chile tras vivir 11 años en el extranjero

13 nov. 2026 - 14:05 hrs.

Después de 11 años viviendo en Norteamérica, la exconductora de televisión Laura Silva regresó a Chile. La comunicadora de 51 años aterrizó el pasado martes en el Aeropuerto de Santiago, acompañada de su hija Isabella y diez maletas con parte de sus pertenencias.

La decisión marca el cierre de una larga etapa en Montreal, Canadá, donde desarrolló distintas actividades profesionales.

¿Quién es Laura Silva, la exanimadora de Mega?

Laura Silva es una reconocida animadora de televisión, DJ y comunicadora chilena de 51 años que alcanzó gran popularidad en la década de los 90 como rostro juvenil de Mega.

Condujo junto a Giovanni Canale el emblemático programa juvenil musical en Mega "Interferencia, tu hora total", entre 1994 y 1997, consolidándose como un ícono de la televisión chilena por esos años.

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Su vida en Canadá

Tras radicarse posteriormente en Canadá, trabajó como DJ, animadora y maquilladora. En ese periodo también formó una familia junto al productor canadiense del Cirque du Soleil Claudio Buono, de quien se divorció en 2020.

Tras la separación y el posterior confinamiento por la pandemia, la distancia con sus familiares y amigos en Chile comenzó a hacerse cada vez más difícil de sobrellevar.

En conversación con Las Últimas Noticias, Silva contó que llevaba cerca de tres años evaluando la posibilidad de volver, principalmente por la nostalgia y la necesidad de recuperar la cercanía con sus seres queridos.

"La distancia se hizo mucha y me pasó la cuenta y necesitaba volver a mis afectos. Necesito estar cerca de la gente que me quiere, que me apapachen. Me divorcié, luego vino el Covid y no he reconstruido mi vida sentimental. Me sentí muy sola el último tiempo, y eso me afectó", confesó al matutino.

La razón familiar que impulsó su regreso a Chile

Además de la soledad que experimentó durante sus últimos años en Canadá, Silva también quería que su hija pudiera compartir más tiempo con sus familiares en Chile, especialmente con sus primos y abuelos.

En ese contexto, la avanzada edad de su padre fue uno de los factores que terminó por convencerla de concretar el regreso. El hombre tiene actualmente 90 años y, según relató, ya no está en condiciones de viajar hasta Norteamérica para visitarla.

"Mi papá ya tiene 90 años y en su último cumpleaños ya sentí que podía volverme unos años a Chile (...). Influyó mucho que mi papá ya no está en condiciones de viajar, y eso me quebró el corazón, y ahora él y mi mamá están felices porque vuelvo", contó a LUN.

De esta manera, la exanimadora de Mega inicia una nueva etapa en Chile, luego de más de una década viviendo en el extranjero.