Mega modifica su programación por el partido de Chile vs. Colombia: Revisa los horarios de este viernes

13 nov. 2026 - 10:29 hrs.

El partido de la Selección Chilena ante Colombia de este viernes 13 de noviembre provocará un cambio en la programación habitual de Mega, incluyendo modificaciones en el horario del noticiero Prime y de Detrás del Muro.

La transmisión del encuentro, que se disputará en la ciudad de Cali, contará con una previa desde las 19:30 horas, mientras que el partido está programado para las 21:00 horas de nuestro país.

¿Cómo será la programación de Mega este viernes?

Debido al encuentro de La Roja, la programación de Mega tendrá algunos ajustes durante la tarde y la noche. Estos son los horarios contemplados:

Meganoticias Amanece: 05:45 horas.

05:45 horas. Mucho Gusto: 08:00 horas.

08:00 horas. Meganoticias Alerta: 13:00 horas.

13:00 horas. La Hora de Jugar: 15:00 horas.

15:00 horas. Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.

15:45 horas. La Baronesa: 16:45 horas.

16:45 horas. La Baronesa (estreno): 17:20 horas.

17:20 horas. Meganoticias Prime: 18:15 horas.

18:15 horas. Previa Colombia vs. Chile: 19:30 horas.

19:30 horas. Fútbol Internacional Colombia vs. Chile: 20:30 horas.

20:30 horas. Detrás del Muro: 23:00 horas.

¿A qué hora juega Chile vs. Colombia y dónde ver el partido?

La Selección Chilena enfrentará este viernes 13 de noviembre a Colombia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en el primero de los dos amistosos que disputará durante la fecha FIFA de noviembre.

El encuentro está programado para las 21:00 horas de Chile y se podrá ver en vivo y de manera gratuita a través de la señal de Mega.

También estará disponible en MegaGO, plataforma que ofrecerá la transmisión en calidad 4K HDR y una alternativa con estadísticas avanzadas. Por su parte, Mega 2 contará con una emisión que incorporará lengua de señas.

Además, el React de La Roja estará a cargo de Arturo Vidal y se podrá seguir a través del canal de YouTube de Mega.

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