Expo Quillota por Mega: Revisa la programación completa y los artistas que se presentan

31 oct. 2026 - 22:16 hrs.

Leo Rey, Microbio Caluga, Leo Rey y Bayron Fire son algunos de los artistas que se presentan en la Expo Quillota 2026, que llegó a las pantallas de Mega durante las tres jornadas.

La programación incluye música romántica, cumbia, rancheras, música urbana y humor, con espectáculos que continúan hasta el domingo 1 de noviembre.

La 26ª edición del evento, bajo el lema “Yo Creo en Quillota” cuenta con la animación de Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez. La transmisión también estará disponible en la plataforma de streaming MegaGO.

Programación sábado 31 de octubre

La programación de este sábado, que coincide con Halloween, comenzará con Leo Rey. Luego se presentará Microbio Caluga, quien trabaja junto a Bodoque, exintegrante de Fusión Humor.

Bayron Fire cerrará la jornada con su propuesta musical, que combina ritmos urbanos y merengue bomba.

Programación domingo 1 de noviembre

La última jornada televisada comenzará con Alanys Lagos y su propuesta de ranchera romántica.

Más tarde, Melón y Melame se presentarán junto a Patricia Jofré con una rutina de humor. Los Charros de Lumaco serán los encargados de cerrar los espectáculos.

Además de los espectáculos, el evento reúne a más de 330 expositores de Chile y Argentina, con ofertas gastronómicas, emprendimientos, artesanía, actividades familiares y atracciones.

El productor ejecutivo de los MegaFest, Eduardo Cabezas, destacó la incorporación del evento a la programación del canal. "Esta es una fiesta que nos parece importantísima en el proyecto MegaFest, ya que nos permite televisar por fin un evento que tiene una tradición de más de 20 años de historia y que representa a un sector importante de la población, como es la Quinta Región interior, además de presentar a más de 330 expositores en un fin de semana que incorpora la gastronomía local, a los emprendedores y -naturalmente- a la música".

"Esperamos que Expo Quillota llegue a muchas partes de Chile y podamos ayudar a compartir la cultura de la zona para todo el país y el mundo. Con los MegaFest queremos mantener la presencia de Mega en regiones y seguir uniendo a los chilenos", agregó.

¿Dónde comprar entradas para la Expo Quillota 2026?

Las entradas están disponibles a través de Ticketplus.cl y en los siguientes puntos de venta presencial:

Centro de Pagos Municipal: Maipú 330.

Mall Quillota Paseo Shopping: avenida Condell 1687.

Delegación Municipal de San Pedro: Luis Alberto 40.

Estadio Lucio Fariña Fernández: boleterías durante los días del evento.

Los puntos de venta presencial funcionarán de 09:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas.