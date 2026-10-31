Naya Fácil necesito una grúa pluma para subir televisor de 116 pulgadas a su penthouse: "Sólo 6 personas la tienen"

31 oct. 2026 - 16:30 hrs.

Una grúa pluma tuvo que llegar hasta el penthouse de Naya Fácil, en Las Condes, para subir una de sus últimas adquisiciones: un televisor de 116 pulgadas que no pudo ingresar por los accesos habituales de su departamento.

La influencer compartió el procedimiento a través de sus historias de Instagram y destacó el tamaño del equipo. “Me compré la tele más grande de Chile. Solo 5 personas la tienen, y conmigo 6”, aseguró.

Así subieron el televisor a su departamento

El aparato pesa cerca de 110 kilos y, debido a sus dimensiones, fue necesario trasladarlo hasta la terraza con ayuda de una grúa pluma. Naya mostró cómo los operadores maniobraron durante varios minutos para conseguir que la caja ingresara a su vivienda.

Aunque reconoció que no esperaba tener que recurrir a este procedimiento y que no sería barato, decidió seguir adelante. “Yo y mis ideas. Nada es imposible en la vida, en mi mente todo es posible”, comentó.

Una vez que lograron subirlo, la influencer quedó a la espera del personal de la marca para que realizara la instalación en su sala de estar.

La preocupación de Naya Fácil por sus vecinos

El operativo también generó ruido y obligó a realizar un corte de tránsito en la calle, algo que preocupó a la influencer. Sin embargo, aseguró que no recibió reclamos de los residentes del sector.

“Qué genial son mis vecinos, nadie me reclamó, al contrario. Algunos me vinieron a saludar, muy amables”, expresó.

El televisor es uno de los modelos de mayor tamaño del mercado y su precio puede variar, aunque no bajaría de los $10 millones.

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