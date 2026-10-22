"La verdad no sé qué hacer": Naya Fácil sufre nuevo tormento tras problemas en lujoso penthouse de Las Condes
- Por Ariel Araya
Naya Fácil es tan real como cualquier chileno de a pie, y así lo demostró recientemente al relatar los serios problemas que ha sufrido en los últimos días su lujoso penthouse en Las Condes.
La influencer usó sus redes sociales para exponer las filtraciones de agua en su vivienda del barrio El Golf, tras las fuertes lluvias registradas en la capital y a pocos días de mudarse.
El nuevo tormento de Naya Fácil
"Con todo el tema de la lluvia... o no sé si estaba de antes y le pusieron un parche, y con la lluvia se desarmó el parche... no sé", comenzó señalando Naya en su cuenta de Instagram.
"Hay una filtración de agua en mi departamento, importante. Así está el techo de mi baño y miren cómo está cayendo agua", evidenció, mostrando en detalle los daños de su casa.
"No sé si logran ver cómo cae el agua de ahí. Ahí están cayendo gotas, y esas gotas son amarillas y miren cómo está", comentó.
"Yo la verdad no sé qué hacer"
Según su relato, tras limpiar la poza de agua que se había formado en el baño en días anteriores, el problema apareció nuevamente, generando frustración en Naya.
"Anoche no había nada de poza y hoy nuevamente hay poza. Yo la verdad no sé qué hacer, y eso igual me tiene desanimada, porque son cosas que se reparan, pero no deberían pasar", se lamentó.
Además, remarcó que la situación no solo afecta a ese espacio de la casa, sino también a otros, como el gimnasio: "Estamos viendo maestros, porque esto más encima llevó a ver que se cortara la luz en algunos puntos de la casa".
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