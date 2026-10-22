Intensas lluvias provocan aluvión en sector rural de Concepción: Vecinos temen nuevos deslizamientos

22 oct. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja situación se registró durante la madrugada de este jueves en el sector rural de Juan Riquelme, en Concepción, donde un presunto aluvión cubrió parte de la calle principal con más de 70 centímetros de barro. Equipos municipales y personal de Forestal Arauco se desplegaron en el lugar para realizar labores de limpieza, mientras continúa la lluvia y persiste la preocupación entre los vecinos.

El periodista Rodolfo Ríos llegó hasta el sector para mostrar en un despacho de Mucho Gusto los efectos de la emergencia, que quedó registrada en imágenes compartidas por residentes. En algunos puntos, el barro ingresó a viviendas y un vehículo quedó atrapado producto de la acumulación de material.

Pese a la magnitud del deslizamiento, desde el municipio señalaron que, hasta el momento, no se reportan personas afectadas ni daños mayores en las viviendas.

Más de 70 centímetros de barro en la calle principal

La emergencia afectó la calle Juan Lagos, en el sector Juan Riquelme, a un costado de la ruta en dirección a Cabrero. En el lugar se observó maquinaria trabajando para retirar el material acumulado, junto con equipos desplegados con motobombas, palas y otros implementos para despejar la vía.

El encargado municipal del sector explicó en vivo que la emergencia correspondió a un aluvión que afectó directamente la calle principal.

“El sector Juan Riquelme se vio afectado por un alud, la calle fue afectada, logramos aminorar el daño, no tuvimos personas afectadas”, señaló.

Según detalló, el barro llegó a superar los 70 centímetros en algunos puntos. Los equipos municipales, junto a personal de Forestal Arauco, trabajaban para despejar la zona y reducir los efectos de la emergencia.

La pérdida de vegetación, entre los factores que preocupan

De acuerdo con lo explicado durante el despacho, uno de los factores que habría contribuido a la remoción de tierra es la saturación de los cerros producto de las precipitaciones. A esto se suma la pérdida de vegetación asociada a los incendios forestales registrados durante el verano, lo que puede dejar el terreno más expuesto frente a lluvias intensas.

El representante municipal reconoció que ha sido un año complejo para Concepción y que se han tomado precauciones ante las condiciones climáticas.

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades de enfrentar este tipo de fenómenos naturales. Mientras los equipos continúan trabajando en el sector Juan Riquelme, los vecinos se mantienen atentos a la evolución de la emergencia, en medio de nuevas precipitaciones.

La emergencia se produjo luego de una madrugada marcada por tormentas eléctricas, fuertes estruendos y viento en la zona. También se reportó la formación de nubes con apariencia de embudo, asociadas a posibles trombas marinas.

Las condiciones meteorológicas y la saturación del terreno habrían favorecido el deslizamiento de material en este sector rural de Concepción. Por ahora, las labores se concentran en retirar el barro acumulado, despejar la calle y evaluar los efectos del alud.