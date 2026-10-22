¿Se acaba la lluvia en Santiago? Jaime Leyton explica qué se espera para el fin de semana

22 oct. 2026 - 07:53 hrs.

¿Qué pasó?

La inestabilidad atmosférica continuará marcando el tiempo en la Región Metropolitana durante los últimos días de octubre. Así lo explicó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien detalló que las precipitaciones responden a una configuración atmosférica distinta a la de un sistema frontal frío tradicional.

Según indicó, el fenómeno está asociado a una zona de bajas presiones y a un sistema de características subtropicales, condiciones que favorecen la persistencia de la inestabilidad en la zona central.

De acuerdo con el pronóstico, el sábado por la tarde sería el último periodo con precipitaciones en la Región Metropolitana durante este episodio, mientras que desde la Región de O’Higgins hasta Los Lagos se mantendrían condiciones de inestabilidad.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago durante los próximos días?

Leyton detalló que este jueves se esperan chubascos débiles en la capital, en un contexto de nubosidad parcial y una atmósfera que continuará inestable.

Para el viernes, en tanto, se proyecta una mayor persistencia de los chubascos. Además, el meteorólogo señaló que no se descarta la ocurrencia de tormentas eléctricas en sectores de mayor relieve. Las precipitaciones podrían continuar hasta la tarde del sábado, jornada que marcaría el cierre de este episodio de inestabilidad en la Región Metropolitana.

En contraste, para el domingo se espera una disminución de la nubosidad y una mayor presencia de sol en Santiago, dando paso a condiciones más estables tras varios días de precipitaciones.

Jaime Leyton advierte que noviembre también podría tener actividad

El meteorólogo también abordó la influencia del fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en las condiciones meteorológicas de los próximos meses. En ese contexto, recordó la intensidad que alcanzó este fenómeno durante 1997 y planteó que el escenario actual podría presentar una mayor intensidad.

Entre las características que destacó está la persistencia de los eventos meteorológicos. Asimismo, advirtió que la inestabilidad no necesariamente terminará con octubre, ya que los primeros días de noviembre también podrían registrar actividad.

De esta manera, la Región Metropolitana finalizaría el mes bajo condiciones atmosféricas inestables, mientras que la evolución de los próximos días permitirá observar cómo se comportan las precipitaciones y si se mantienen las condiciones anunciadas para el inicio del próximo mes.