Lluvias dejaron casi 40 mm en Santiago: Jaime Leyton adelanta cuándo volverían los chubascos durante la semana

21 oct. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias registradas durante la jornada del martes dejaron 38,2 milímetros de agua en Santiago, con precipitaciones que fueron especialmente intensas en algunos sectores de la zona central. El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, destacó la irregularidad de los registros y explicó que la intermitencia de las lluvias fue clave durante el evento.

“Habíamos dicho entre 25, 40 milímetros en Santiago, cayeron 38, en algunos sectores un poquitito más”, señaló el especialista, quien también detalló que en Las Condes las precipitaciones alcanzaron cerca de 55 milímetros, mientras que en sectores costeros de la Región de Valparaíso se registraron entre 40 y 50 milímetros.

Las precipitaciones también permitirán aumentar el superávit de agua caída durante este año. Según explicó Leyton, antes de este evento Santiago acumulaba cerca de 340 milímetros, mientras que un año normal considera 282,6 milímetros.

“Es decir, tenemos 100 milímetros más de superávit para no hablar en porcentajes”, indicó el meteorólogo durante el balance de las precipitaciones.

¿Por qué la intermitencia de las lluvias fue clave?

Leyton explicó que, pese a las importantes cantidades de agua registradas, las precipitaciones no se concentraron en un único episodio de gran intensidad, lo que habría reducido el riesgo de nuevas remociones en masa.

“La intermitencia nos salvó de otra remoción en masa ahí en el sector de Las Condes”, afirmó, al comparar este evento con el anterior, cuando se registraron precipitaciones intensas en un período breve. El especialista también advirtió que la inestabilidad atmosférica continuará durante los próximos días.

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias?

Para este miércoles, Leyton anticipó la posibilidad de chubascos débiles y ocasionales durante la tarde en Santiago, con montos estimados de entre 2 y 5 milímetros. La máxima llegará a los 20 grados y los vientos no superarían los 25 kilómetros por hora.

“Continúa esta inestabilidad, no podemos descartar esta probabilidad de chubascos”, explicó el meteorólogo, quien precisó que la nubosidad podría favorecer precipitaciones ocasionales en la capital.

Para el jueves se esperan nuevas precipitaciones hacia el final de la jornada y durante la mañana del viernes. En tanto, para el sábado se descartó la posibilidad de chubascos que se había considerado inicialmente, mientras que el domingo se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas entre los 9 y 24 grados.

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