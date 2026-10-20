"Nuevamente con la probabilidad de tormentas": Jaime Leyton detalla cómo continuarán las precipitaciones el resto de la semana

20 oct. 2026 - 21:36 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, detalló cómo seguirá evolucionando el sistema frontal que ha dejado intensas lluvias en varias regiones del país, adelantando que para los próximos días habrá una reactivación "nuevamente con la probabilidad de tormentas".

"A ratos muy intensa y a ratos mucho más débiles"

En lo inmediato, señaló que la actividad eléctrica continuará "en lo que resta de esta jornada de martes, se extiende hasta la madrugada del miércoles y eventualmente podría quedar un resabio" para horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, estas mantendrán "una cierta separación entre los pulsos", ya que cuando el sistema ingresa al continente, este se amplía "en una especie de sectores dentro de una organización de estas bandas nubosas".

"La interacción con el terreno los inestabiliza y se genera esta intermitencia en las precipitaciones que se va a mantener" y que continuará "a ratos muy intensa y a ratos mucho más débiles".

"Nuevamente con la probabilidad de tormentas"

Tras esto, Leyton explicó que "este sistema no va a pasar a territorio argentino y va a recibir desde la zona sur un impulso frío que va nuevamente a darle energía a lo que resta de este sistema".

"Va a reactivar el jueves en la tarde la precipitación, nuevamente con la probabilidad de tormentas al final de la jornada y durante gran parte del día viernes", anunció finalmente en su reporte para Meganoticias Prime.

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